Віднині друковані ЗМІ переходять на українську мову

З 16 січня в Україні набувають чинності нові законодавчі норми, які передбачають перехід усіх друкованих засобів масової інформації на українську мову. Про це йдеться на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Так, віднині набуває чинності 25 стаття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих ЗМІ.

З цього дня друковані видання загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження в Україні видаються українською мовою.

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Водночас друковані ЗМІ можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами, якщо одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж й українською. Усі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

«Про цю норму закону ми попередили всі друковані медіа загальнодержавного і регіонального рівня. Ще торік ми звернулися з відповідними листами до засновників усіх медіа, що за даними Книжкової палати, виходили лише російською мовою, та окремо до керівників найбільших видань, суб’єктів, що здійснюють розповсюдження друкованих ЗМІ, у тому числі й до керівництва “Укрпошти”. Сподіваюся, що ніяких сюрпризів не буде і всі будуть неухильно дотримуватися закону. І найголовніше – забезпечувати право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою», – наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Згідно з даними Книжкової палати, у 2021 році в Україні було 217 газет і 107 журналів, які виходили недержавною мовою і не мали україномовної версії.

Відповідно до 25 статті мовного закону:

Розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

Засновники (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.

У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

У місці розповсюдження друкованого засобу масової інформації, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою.

Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону.

Обов’язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набула чинності норма мовного закону, що зобов’язала всю сферу обслуговування перейти на українську. Детальніше про те, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою, читайте за цим посиланням.

Також 16 липня 2021-го запрацювали нові норми закону про мову, які передбачають перевірку держслужбовців на знання української. Крім того, усі розважальні заходи та іноземні фільми зобов’язали вести й показувати українською.

Сам Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла ще 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

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