Обслуговування українською мовою набуло чинності: що робити у разі відмови?

В Україні із 16 січня 2021 року набула чинності 30 стаття мовного закону, що зобов’язує усю сферу обслуговування перейти на державну мову. Це стосується кав’ярень, банків, аптек, АЗС, вокзалів, бібліотек, медичного обслуговування, освітніх послуг тощо. Надавати послуги іншою мовою можна на прохання клієнта. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Норми закону стосуватимуться усіх громадян України, а також підприємців усіх форм власності, які здійснюють обслуговування споживачів. Звертатися до клієнта іншою мовою можна лише на його прохання. На порушників можуть накласти штраф у розмірі від 5100 до 6800 грн.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою можна звернутися із письмовою скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]

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Як повідомляв Львівський портал раніше, з 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова.

Нагадаємо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

Закон визначає особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.

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Зображення: Тарас Кремінь