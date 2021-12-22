З 16 січня друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою

Державний комітет телебачення і радіомовлення нагадує видавцям, що з 16 січня 2022 року, відповідно до чинного законодавства, загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою. Про це йдеться на сайті Держкомтелерадіо.

Зазначається, що друковані ЗМІ можуть видаватись не українською, зокрема, російською, лише за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною.

«Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов’язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов’язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити», – йдеться у повідомленні.

Розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

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«У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням. Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Винятки згадано в частині 5 статті 25 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”: під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського Союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила», – зазначають Держкомтелерадіо.

Для друкованих ЗМІ, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року.

За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф сягає від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе з 16 липня 2022 року, наголосили у Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, цьогоріч 16 січня набула чинності норма мовного закону, що зобов’язує усю сферу обслуговування перейти на українську. Детальніше про те, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою, читайте за цим посиланням.

Також 16 липня запрацювали нові норми закону про мову, які передбачають перевірку рівня володіння державною мовою у держслужбовців. Крім тепер усі розважальні заходи та іноземні фільми повинні бути українською.

Сам Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

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