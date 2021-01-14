Із 16 січня обслуговування має бути українською мовою: що робити у разі відмови?

В Україні із 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на державну мову. Це стосується кав’ярень, банків, аптек, АЗС, вокзалів, бібліотек, медичного обслуговування, освітніх послуг тощо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Норми закону стосуватимуться усіх громадян України, а також підприємців усіх форм власності, які здійснюють обслуговування споживачів. Звертатися до клієнта іншою мовою можна лише на його прохання. На порушників можуть накласти штраф у розмірі від 5100 до 6800 грн.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою можна звернутися із письмовою скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]

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Як повідомляв Львівський портал раніше, з 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова.

Нагадаємо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

Закон визначає особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.

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Зображення: Тарас Кремінь