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На Львівщині знову прогнозують сильні вітри та снігопад

Наталя Дуляба

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В понеділок, 17 січня, у Львові та області синоптики знову прогнозують буревій – подекуди пориви сягатимуть 25-28 м/с. Також вдень падатиме сильний сніг. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла.

Вітер південно-західний, 17-22 м/с, подекуди пориви сягатимуть взагалі до 25-28 м/с. Місцями хуртовини.

Хмарно. На Львівщині обіцяють сильний сніг та сніг із дощем. На дорогах буде ожеледиця.

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Відтак мешканців області закликають дотримуватися правил безпеки, не ходити попід розлогими деревами та великими рекламними щитами. А водіїв просять бути обережними за кермом та дотримуватися безпечної швидкості.

Нагадаємо, 14 січня через сильну хуртовину на Львівщині оголошували штормове попередження. Пориви вітру сягали 25-27 м/с. У Львові навіть вдарила блискавка з громом, випав дощ, який відразу перетворився у крижаний сніг.

Через негоду на Львівщині знеструмило майже півтори сотні населених пунктів, а в Пустомитах вітер зніс головну новорічну ялинку.

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