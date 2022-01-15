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Сильний вітер зніс головну ялинку Пустомитів

Наталя Дуляба

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В центрі Пустомитів буревій завалив головну новорічну ялинку міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє Львівський портал.

Інцидент стався у п’ятницю ввечері, 14 січня. Про нього написали очевидці у Facebook-спільноті «Пустомити online». Близько 18:00 год. сильний вітер зніс новорічну ялинку, встановлену біля Пустомитівської міськради.

Місцеві мешканці кажуть, що в момент падіння біля ялинки нікого не було, тож постраждалих немає. Водночас люди стверджують, що якби дерево встановили надійно, то цього інциденту могло б взагалі не статись.

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Водночас у Пустомитівській міськраді цієї ситуації наразі ще офіційно не прокоментували.

Нагадаємо, через сильну хуртовину на Львівщині 14 січня оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягали 25-27 м/с. Ввечері у Львові навіть вдарила блискавка з громом, випав дощ, який відразу перетворився у крижаний сніг.

Через негоду на Львівщині знеструмило майже півтори сотні населених пунктів.

Відомо також, що від сильного вітру 14 січня завалились ялинки у ще кількох населених пунктах на півночі України.

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Фото – Facebook Світлани Терлецької

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