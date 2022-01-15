Негода знеструмила 137 населених пунктів на Львівщині

У п’ятницю ввечері, 14 січня, і в ніч на суботу, 15 січня, хуртовина залишила без світла майже півтори сотні населених пунктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Так, сильний вітер зі снігом і дощем спричинив аварії у системі електропостачання, через що без світла на Львівщині залишились 137 населених пунктів (65 повністю і 72 частково).

До роботи залучили 44 аварійні бригади «Львівобленерго», тож станом на 06:00 год. ранку суботи, 15 січня, знеструмленими ще є 95 населених пунктів (52 повністю і 43 частково).

Протиаварійні роботи тривають, до них загалом залучили майже дві сотні енергетиків та 66 одиниць одиниць техніки.

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Зазначимо, що через сильну хуртовину на Львівщині 14 січня оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягали 25-27 м/с. Ввечері у Львові навіть вдарила блискавка з громом, випав дощ, який відразу перетворився у крижаний сніг. Негода тривала кілька хвилин.

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Відео: Facebook Petro Kozickuy