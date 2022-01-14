Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на Львівщині до кінця доби 14 січня пориви сильного вітру 25 –27 м/с та хуртовина. 15 січня пориви північно-західного вітру 15 –20 м/с. На дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Метеорологи застерігають, що упродовж 15 – 16 січня у зв’язку з хуртовинами у середньогір’ї Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

За даними Sinoptik.ua, 15 січня від у Львові очікується -4 до 0 градусів. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

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У неділю, 16 січня, у Львові очікується від -4 до 1 градуса тепла. протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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Фото: Львівський гідрометцентр