Українські дисиденти закликали зупинити переслідування опозиції

Відомі українські політики попередніх скликань, колишні в’язні радянських таборів, дисиденти виступили проти політичних переслідувань опозиції та її лідера Петра Порошенка. Про це повідомляє Львівський портал.

«Ми пережили радянську “демократію” і “демократію” Януковича. Аналізуючи ті події, які відбуваються в Україні сьогодні, ми бачимо, що історія повторюється», – заявив народний депутат шести скликань, дисидент і журналіст Ярослав Кендзьор.

Відомі українські політичні діячі різко засудили утиски свободи слова, які сьогодні набувають системного характеру. Вони додали, що «закрити рота» тим, хто говорить правду, – типова тактика радянської влади. Як тоді руйнували українську мову, культуру, традиції, так і сьогодні це робить чинний президент зі своєю командою. На думку дисидентів, на Банковій відкрито працюють агенти ФСБ, а Україна знову котиться до тоталітарного режиму.

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«Геть від Москви – відомий заклик Миколи Хвильового. Його вдалося реалізувати V gрезиденту України Петру Порошенку», – каже народний депутат України п’яти скликань, літератор і дисидент Михайло Косів. – Бо саме Порошенко у 2014 році дав гідний спротив російській агресії, створив професійну армію, енергетична система стала незалежною від Москви».

«Тому зараз не можемо дозволити цій “випадковій постаті”, яка нині стала президентом, зруйнувати Україну! Не треба йти на цей шантаж», – стверджує поет, дисидент, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Ігор Калинець.

«Ми не можемо стояти осторонь тоді, коли влада Зеленського руйнує Україну! Не маємо права знищити нашу незалежність і демократію, за яку боролися десятиліттями, і за яку віддали своє життя такі особистості як В’ячеслав Чорновіл», – заявили дисиденти.

Вони кажуть, що зараз можна провести очевидні паралелі з подіями 50-річної давності, коли з 12 січня 1972 року почалися масові арешти українських націоналістів. А все через численну появу українського Самвидаву, в тому числі за кордоном.

«Кожен диктатор, коли починає розуміти, що суспільство стає ним незадоволеним, починає узурпувати владу, починає “закривати рота” вільним медіа, починає переслідувати опозиційних політиків, активістів, громадських діячів. Звинувачення у державній зраді V Президента України – це просто абсурд. Саме це нині робить і чинна влада в Україні», – підкреслив Ярослав Кендзьор.

«Сьогодні саме молодь має об’єднатися і виступити проти злочинної влади Зеленського. Так як і ми колись, бо ми були безстрашні та енергійні, ми не боялися вголос сказати про свою незалежність», – закликав Ігор Калинець.

Відтак дисиденти закликали українців не залишатися осторонь, а вийти 17 січня на підтримку Петра Порошенка, який якраз повернеться в Україну з-за кордону, і продемонструвати консолідовану позицію свідомої, вільної нації.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року V президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді. Його обвинувачують у змові з вищими керівництвом РФ і сприянні діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Сам Порошенко такі звинувачення відкидає і називає їх «переходом червоних ліній».

Напередодні Різдва суд наклав арешт на майно Петра Порошенка.

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