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Путін повинен вибрати: санкції чи переговори, – Білий дім

Наталя Дуляба

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Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що ситуація щодо України залежить від вибору від кремлівського керівництва між дипломатичними переговорами і санкціями. Про це вона сказала 14 січня під час брифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ.

«Це залежить від президента Путіна й Росії, щоби визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть», – зазначила Джен Псакі.

Водночас вона підкреслила: якщо в Кремлі вирішать вторгнутися в Україну, «це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, які були 2014 року». Якщо ж у Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, Білий дім «дуже відкритий до цього» і сподівається, що Росія так і зробить.

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«Але в кінцевому підсумку це – вибір, який повинні зробити вони», – наголосила Псакі.

Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО та зупинити розширення організації на Схід. На це в Північноатлантичному альянсі заявили, що не підуть на жодні компроміси.

Цього тижня в Європі відбулися три раунди переговорів: США-РФ, Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ.

Додамо, ще влітку 2021-го генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чітку часову перспективу щодо членства від НАТО вже у 2022 році.

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