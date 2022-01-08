Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією

Очільники МЗС держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Північноатлантичний альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО. Про це заявив генсекретар Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі по завершенні зустрічі, пише Європейська правда.

Переговори очільників МЗС держав-членів НАТО організували, щоб обговорити позиції перед засіданням Ради Росія-НАТО, що відбудеться у середу, 12 січня. На цій зустрічі Москва планує обговорити запропонований нею проєкт договору, який передбачає розподіл сфер впливу у Європі та відмову НАТО коли-небудь приймати Україну до лав цієї організації та загалом зупинити розширення НАТО на Схід.

За словами Єнса Столтенберга, зустріч НАТО засвідчила консенсус щодо того, що вимоги РФ не можуть бути виконані.

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«Всі союзники дали чіткий сигнал, що вони не підуть на поступки щодо ключових принципів, одним з яких є право націй самим обирати свій шлях, у тому числі обирати, до якого безпекового союзу поєднуватися», – пояснив він.

Генсек наголосив також, що Росія раніше сама підписувала документи, які виключають такі вимоги з її боку.

«Це (право України та інших держав обирати рух до НАТО) також є одним із принципів, під якими підписалася й Росія, в тому числі у Гельсінському заключному акті», – додав Єнс Столтенберг.

Попри це Північноатлантичний альянс вирішив погодитися на пропозицію про безпековий діалог з РФ і донести їй свою позицію з цього питання.

«Немає шляху, щоби Альянс пішов на поступки у своїх базових принципах… Був чіткий сигнал від всіх союзників (про неможливість виконати умови РФ). Але ми маємо долучитися до діалогу Росією», – заявив генсек НАТО.

Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО. На це в Північноатлантичному альянсі заявили, що не підуть на жодні компроміси.

Ще влітку 2021-го генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України.

Торік навесні президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. А нещодавно Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чітку часову перспективу щодо членства від НАТО вже у 2022 році.

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