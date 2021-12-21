Зеленський хоче чіткої перспективи щодо НАТО у 2022 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО вже у 2022 році. Про це він заявив 21 грудня під час зустрічі з послами України в Гуті на Івано-Франківщині, пише Європейська правда.

«Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна прагне досягти членства в Євросоюзі найближчими роками та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО.

«Дуже конкретну. Хочемо її отримати у 2022 році», – уточнив президент.

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Говорячи про зовнішньополітичні цілі, Зеленський сказав, що для їхнього досягнення українська дипломатія має стати швидшою.

«Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило «проєкти договорів» про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов’язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО.

Ще влітку генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України. Але водночас План дій щодо членства України визначатимуть на індивідуальній основі.

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – це програма з п’яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання.

Українська влада неодноразово просила у НАТО надати їй ПДЧ. У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті план мали отримати Україна та Грузія, але в підсумковій заяві зустрічі йшлося лише про наміри НАТО надати ПДЧ.

Попри це зближення між Україною та Альянсом продовжується. У 2018 році НАТО офіційно визнав наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна отримала статус партнера в межах Програми розширених можливостей НАТО.

Додамо, цьогоріч у травні президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

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