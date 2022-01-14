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Львівщина – серед лідерів в Україні за народжуваністю та одруженням

Наталя Дуляба

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У 2021 році Львівська область стала третьою в Україні за народжуваністю і п’ятою – за кількістю укладених шлюбів. Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

Торік українські РАЦСи зареєстрували 273 772 народження дітей та 214 012 одружень. При цьому шлюбів у 2021-му було на 21% більше у порівнянні з попереднім роком.

Найчастіше одружувались у Києві (25 301 укладений шлюб), слідом йде Дніпропетровська область (18 770 шлюбів), далі – Одеська область (15 910 шлюбів), Харківська (15 458 шлюбів) і замикає п’ятірку лідерів Львівщина (13 706 шлюбів).

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Водночас п’ятірка регіонів, де торік зафіксували найбільше новонароджених, виглядає так:

  • місто Київ – 29 768;
  • Дніпропетровська область – 19 687;
  • Львівська область – 19 548;
  • Одеська область – 19 437;
  • Харківська область – 15 581.

Також минулого року в Україні побільшало розлучень. Свій шлюб розірвали 29 587 пар, тоді як у 2020-му таких було 28 930.

Нагадаємо, у першій половині 2021 року Львівська область здобула відразу два титули лідера на Західній Україні: за кількістю укладених шлюбів та за рівнем розлучень.

Згідно з останньою статистикою на Львівщині жінки виходять заміж у 19-24 роки, натомість чоловіки одружуються у трохи старшому віці – у 25-34 роки.

Львівський портал також розповідав про найпопулярніші імена, якими у 2021 році називали дітей на Львівщині. Детальніше – за цим посиланням.

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