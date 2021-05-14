У якому віці найчастіше одружуються жінки та чоловіки на Львівщині — статистика

Більшість мешканок Львівської області створюють сім’ї у віці 19-24 роки. Тоді як понад 50% представників чоловічої статі одружуються у 25-34 роки. Про це свідчать дані Головного управління статистики у Львівській області, передає Львівський портал.

На сьогодні середній вік нареченої на Львівщині становить 28 років, а нареченого — 31 рік. Торік в області зареєстровано 11,4 тисячі шлюбів.

Жінки на Львівщині одружуються у більш ранньому віці, аніж чоловіки. Так, у віці 19-24 роки у шлюб вступають 43% жінок та 26% чоловіків.

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Також популярним для створення сім’ї є вік 25-34 роки. У цей період одружуються 38% жінок та 53% чоловіків.

Ще 10% жінок та 13% чоловіків шлюбуються у віці 35-44 роки.

До 19 років офіційно з’єднуюють сімейні узи лише 1% юнаків та 4% дівчат.

Мало одружень і у більш старшому віці. Протягом 45-54 років сім’ї утворюють 3% жінок та 4% чоловіків. У 55 років і старше одружуються всього 2% жінок та 3% чоловіків.

Також, за даними ГУ статистики у Львівській області, більше третини (35%) сімей на в регіоні складаються з чотирьох і більше осіб. Ще 27% становлять сім’ї з двох осіб, по 19% складають домогосподарства з однією та трьома особами у своєму складі.

За кількістю дітей, більшість сімей мають одну дитину — таких 76%. Двоє дітей ростуть у 23% сімей, і лише 1% становлять сім’ї, де троє і більше дітей.

Загалом на Львівщині нараховано 816,5 домогосподарств. З них 63% проживають у міській місцевості, тоді як 37% — у сільській.

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