Софія та Матвій: ТОП-15 найпопулярніших дитячих імен на Львівщині у 2021 році

Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило ТОП-15 найпопулярніших імен за 10 місяців 2021 року, якими називали дітей на Львівщини. Так, серед лідерів — Матвій та Софія, передає Львівський портал.

Найпопулярнішими іменами серед хлопців у Львівській області були: Матвій, Максим, Артем, Давид, Данило, Владислав, Дем’ян, Олександр, Марко, Тимофій, Денис, Юрій, Дмитро, Роман, Марк.

Серед дівчаток у лідерах були імена: Софія, Анна, Вікторія, Вероніка, Марія, Яна, Анастасія, Соломія, Емілія, Дарина, Єва, Мілана, Злата, Марта та Діана.

Додамо, згідно із даними обласного управління статистики, у січні-жовтні 2021 року на Львівщині народилось 16 419 немовлят, що на 1484 дитини (на 8,3%) менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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