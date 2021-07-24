У Мін’юсті розповіли, скільки пар розлучились на Львівщині

За підсумками першої половини 2021 року Львівська область здобула відразу два титули лідера на Західній Україні: за кількістю укладених шлюбів та за рівнем розлучень. Про це Львівському порталу повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Так, протягом січня-червня цього року на Львівщині одружилися 5638 закоханих пар. Із таким показником область є лідером серед західних регіонів.

До прикладу, на Рівненщині та Волині цьогоріч одружувалися вдвічі рідше – у РАЦСах зареєстрували лише 2692 та 2043 шлюби відповідно.

Водночас Львівщина стала й лідером за кількістю розлучень. Загалом за пів року шлюб розірвали 457 пар, тоді як у Рівненській області – тільки 244 пари, а на Волині – 214 пар.

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Нагадаємо, згідно з останньою статистикою на Львівщині жінки виходять заміж у 19-24 роки, натомість чоловіки одружуються у трохи старшому віці – у 25-34 роки. Середній вік нареченої становить 28 років, нареченого – 31 рік.

Загалом у 2020 році на Львівщині одружилися майже 11 500 закоханих пар. У першій половині року пандемія коронавірусу спричинила спад одружень.

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