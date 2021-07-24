ОСТАННІ НОВИНИ

У Мін’юсті розповіли, скільки пар розлучились на Львівщині

Наталя Дуляба

|

За підсумками першої половини 2021 року Львівська область здобула відразу два титули лідера на Західній Україні: за кількістю укладених шлюбів та за рівнем розлучень. Про це Львівському порталу повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Так, протягом січня-червня цього року на Львівщині одружилися 5638 закоханих пар. Із таким показником область є лідером серед західних регіонів.

До прикладу, на Рівненщині та Волині цьогоріч одружувалися вдвічі рідше – у РАЦСах зареєстрували лише 2692 та 2043 шлюби відповідно.

Водночас Львівщина стала й лідером за кількістю розлучень. Загалом за пів року шлюб розірвали 457 пар, тоді як у Рівненській області – тільки 244 пари, а на Волині – 214 пар.

Реклама партнерів

Нагадаємо, згідно з останньою статистикою на Львівщині жінки виходять заміж у 19-24 роки, натомість чоловіки одружуються у трохи старшому віці – у 25-34 роки. Середній вік нареченої становить 28 років, нареченого – 31 рік.

Загалом у 2020 році на Львівщині одружилися майже 11 500 закоханих пар. У першій половині року пандемія коронавірусу спричинила спад одружень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 
Омелян ШЕВЧУК
Як це – бути створеним «для життя». В Avalon Yard стартує продаж нової черги 

У Avalon Yard стартує продаж нової черги квартир «Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів