На Львівщині зросли ціни: подорожчали яйця, м’ясо та кондитерські вироби

У вересні на Львівщині суттєво подорожчали яйця, також зросли ціни на м’ясо, рис та кондитерські вироби. Натомість подешевшала морожена риба, фрукти та кава. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Загалом у вересні ціни на продукти харчування на Львівщині зросли на 0,8% у порівнянні з серпнем, а з початку року – на 6,1%.

Найбільше подорожчали яйця – на 13,3%. Також на 4,1-2,3% зросли ціни на м’ясо птиці та яловичини, оселедці, рис, кондитерські вироби з борошна, майонез та спреди. Подорожчали на 1,9-1,0% і макаронні вироби, жива та охолоджена риба, сметана, пшоно, пластівці вівсяні, овочі, соки фруктово-ягідні, мед, кондитерські вироби з цукру.

Водночас на 3,4% подешевшала морожена риба, на 1,3% – фрукти, кава. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в середньому на 1,4%. Зокрема, алкогольні напої – на 1,6%, тютюнові вироби – на 1,2%.

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У житлово-комунальній сфері на 3% збільшилася вартість послуг утримання будинків та прибудинкових територій. Вартість інших комунальних послуг не змінилася.

Ціни на одяг і взуття підвищилися на 4,5%.

Натомість послуги середньої освіти подорожчали на 13 %, вищої – на 12,4%. На 1,1% збільшилася вартість навчання на курсах іноземних мов.

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