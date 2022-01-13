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Як пільговикам, які не живуть у Львівській МТГ, отримати транспортну картку

Ольга Денисяка

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Люди, які не проживають і не працюють та території Львівської міської територіальної громади, але мають право пільгового проїзду, теж можуть отримати пільгову транспортну картку ЛеоКарт. Аби її отримати, пільговик інших територіальних громад повинен сплатити 60 грн – вартість носія електронного квитка. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак, для її виготовлення необхідно надати такі документи:

  • оригінал документа про сплату вартості транспортної картки
  • заява на отримання транспортної картки та згоду на обробку персональних даних;
  • паспорт громадянина України або ID-картку;
  • документ, що підтверджує статус пільговика (посвідчення пільговика);
  • РНОКПП – номер платника податків (раніше – ІПН);
  • кольорове фото 3х4 (зроблене не пізніше, ніж за 6 місяців до моменту подачі.

Щоб оформити картку – документи потрібно подати у Центр обслуговування мешканців, що на вул. Горбачевського, 10 – і відразу ж на місці за 10-15 хв отримати картку. Або через Портал мешканця за цим посиланням.

Оплату за транспорту картку можна здійснити відразу у Центрі обслуговування пасажирів, або ж при оформленні документів онлайн. Подавши документи через Портал мешканця, отримати картку можна буде в Центрі обслуговування пасажирів.

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Для додаткової інформації або ж для попереднього запису працює номер гарячої лінії Леокарт 0800 303 007

Як повідомляв Львівський портал, з 13 січня у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацював електронний квиток. Щоправда, скористатись ним можуть лише пільговики. Для всіх інших пасажирів поки що нічого не зміниться, в тому числі й вартість проїзду. Про всі зміни, які принесе е-квиток до Львова, читайте тут.

Нагадаємо, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го.

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