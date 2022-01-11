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Територіальну оборону Львівщини очолив підполковник Валерій Курко

Вероніка Рой

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У понеділок, 10 січня, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підписав наказ про призначення командира територіальної оборони на Львівщині. Ним став підполковник Валерій Курко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Призначити підполковника Валерія Курка, командира навчального батальйону 199 навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командиром кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил територіальної оборони «Захід», – йдеться у наказі.

Зазначимо, Валерій Курко як командир третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади був одним із захисників Донецького аеропорту.

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Також у ЛОДА зазначають, що записатися до лав сил територіальної оборони можна, вступивши на військову службу за контрактом у резерві.

Для цього громадянам України потрібно:

  • мати від 18 до 57 років,
  • звернутися до районного центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) за місцем реєстрації, де Вам підкажуть усі подальші кроки.

Детальна інформація – за адресою: м. Львів, вул. Ів. Франка, 25, або за одним із номерів: (096) 080-69-87,  (066) 829-04-34.

Нагадаємо, через загрозу російської військової агресії з початку 2022 року на території Львівщини запрацюють сім підрозділів територіальної оборони. Їх створюють через новий територіально-адміністративний поділ та нещодавно прийнятий Закон України «Про основи національного спротиву». Зараз в області вирішують, де саме розташувати такі пункти і як забезпечити їхню роботу.

Додамо, у Львові також напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний напрямок.

Крім цього, у Львові  було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

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Фото: ЛОДА

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