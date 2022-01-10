Як вплине на термін дії covid-сертифікату бустерна і додаткова дози: пояснення МОЗ

Бустерне щеплення проти коронавірусу продовжить термін дії сертифікату на 270 днів, тоді як додаткова доза covid-вакцини – ні. Про це пише Укрінформ із посиланням на заступницю міністра охорони здоров’я Марію Карчевич.

«Якщо зробили додаткову дозу, то залишається старий сертифікат, а якщо зробили бустерну, то людина в кінці січня зможе згенерувати через сервіс “Дія” новий сертифікат, теж зелений, і він буде дійсний ще 270 днів з моменту щеплення», – розповіла посадовиця.

Водночас вона роз’яснила, що додаткова доза передбачена для тих людей, у яких не сформувався належний захист під час введення двох попередніз доз covid-вакцини.

«Наприклад, це люди, які мають певні супутні стани, супутні захворювання. Це може бути рак крові, можливо, людина перенесла трансплантацію органів, чи має ВІЛ-інфекцію. В такому випадку проводиться додаткова доза на 28 день після другого щеплення, для того, щоб у людини сформувався той захист, який передбачений вакциною», – сказала Марія Карчевич.

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Натомість бустерна доза передбачена для тих людей, з моменту вакцинації яких минуло вже 6-9 місяців. Саме це щеплення продовжить термін дії covid-сертифікату.

«Бустерну дозу вводять тим, у кого минув вже той термін, коли вакцина дає свій захист, мова йде про 6-9 місяців. Тоді людина має право отримати третю дозу і сформувати додатковий сертифікат зелений через “Дію”, який буде дійсний ще 270 днів. Якщо ми говоримо про додаткову дозу, то сертифікат не передбачається, людина користується тим документом, який наявний», – уточнила Карчевич.

Як писав Львівський портал, з початку 2022 року в Україні запустили covid-вакцинацію бустерною дозою. Щеплення спочатку дозволили робити медикам і працівникам інтернатів, потім до цього списку додали українців віком 60+, а віднедавна – для всіх громадян від 18 років.

Бустерне щеплення роблять лише через 6 місяців після введеної другої дози вакцини. Для цього застосовують м-РНК-вакцини – Moderna або Pfizer.

Станом на 9 січня бустерне щеплення проти коронавірусу в Україні зробили 18 тисяч людей.

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