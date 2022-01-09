18 тисяч українців отримали бустерну дозу covid-вакцини

Станом на 9 січня в Україні 18 тисяч людей отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14,8 мільйона людей, з них отримали першу дозу – 14,8 мільйона осіб та отримали дві дози – 13,9 мільйона.

Отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.

Зазначимо, що додаткова і бустерна доза – це не одне й те ж. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

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Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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