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18 тисяч українців отримали бустерну дозу covid-вакцини

Ольга Денисяка

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Станом на 9 січня в Україні 18 тисяч людей отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14,8 мільйона людей, з них отримали першу дозу – 14,8 мільйона осіб та отримали дві дози – 13,9 мільйона.

Отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.

Зазначимо, що додаткова і бустерна доза – це не одне й те ж. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через  важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

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Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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