ПЦУ відзначає третю річницю отримання Томосу

Сьогодні, 6 січня, виповнюється три роки з моменту отримання Православною Церквою України Томосу про автокефалію, пише RISU.

Поява в Україні помісної Православної Церкви стала історичною подією, яка укріпила фундамент нашої державності й відновила давній зв’язок України зі світовим православ’ям.

Після Революції Гідності 2014 року справа здобуття українською Церквою автокефалії значно прискорилась. Російська окупація Криму та військова агресія на Донбасі стали каталізатором для нової спроби здобути помісну Православну Церкву.

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Почався процес прозріння деяких вірян УПЦ МП, які переконалися в тому, що ця структура у складі РПЦ займає антиукраїнські позиції, освячує зброю терористів та просуває «русский мир» в Україні.

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві України.

Через два роки, 9 квітня 2018 року президент Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Стамбулу, під час якого відвідав Вселенського Патріарха Варфоломія у його резиденції на Фанарі. Ніхто не чекав чогось особливого від цієї поїздки, адже зустріч з лідером світового православ’я завжди була правилом хорошого тону для українських президентів.

Однак 17 квітня 2018 року, на зустрічі з лідерами парламентських фракцій, Порошенко оголосив, що він, а також єрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха з проханням надати автокефалію Українській Церкві. Глава держави закликав парламентарів підтримати це звернення.

19 квітня 2018 року депутати підтримали ініціативу Петра Порошенка і українського єпископату, відповідне звернення було направлено Вселенському Патріарху. Документ підписали всі єпископи УПЦ КП, УАПЦ, а також 10 єпископів УПЦ МП. Це переконало Варфоломія у серйозності намірів Української держави й Церкви.

22 квітня прохання було прийнято на розгляд Синодом Вселенського Патріархату. 3 вересня Порошенко повідомив, що Патріарх Варфоломій вирішив надати Україні право на створення помісної Церкви без урахування позиції Москви.

Після Собору Вселенського Патріархату 1-3 вересня 2018 року було офіційно підтверджено, що Патріарх Варфоломій стояв і продовжує стояти на тому, що Україна історично була й залишається канонічною територією Вселенського Патріархату. Згодом до Києва прибула офіційна делегація за дорученням Варфоломія із завданням оцінити готовність українського духовенства та влади до процесу створення помісної Церкви. За результатами цього візиту представник Вселенського Патріарха, митрополит Гальський Емануїл заявив, що Українська Православна Церква отримає автокефалію.

7 вересня 2018 року Патріарх Варфоломій призначив двох своїх екзархів (намісників) у Києві в межах підготовки до надання автокефалії. До Києва прибули архієпископ Данило Памфілійський зі США, а також Іларіон Едмонтонський з Канади. Обидва єрархи служать українським православним громадам у своїх країнах. 18 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла рішення про передачу у користування Вселенському Патріарху Андріївської церкви у Києві.

Ці події викликали шалений опір з боку РПЦ і російської влади. У ворожих ЗМІ лилися потоки лайки та пропагандистських фейків щодо “розкольників в Україні”. Предстоятель РПЦ Кирило навіть прибув у Стамбул для перемовин зі Вселенським Патріархом, щоб зупинити процес надання Україні Томосу (декрету) про автокефалію. Однак Варфоломій уже прийняв рішення щодо “українського питання”, тому після розмови за зачиненими дверима Кирил спішно покинув резиденцію Вселенського Патріарха, відмовившись залишитись на вечерю.

Тим часом представники РПЦ та російські урядовці погрожували релігійною війною в Україні та проклинали всіх, хто підтримує автокефалію. Також РПЦ заявляла про розкол світового православ’я через нібито незаконні дії Варфоломія. Згодом на Соборі Російської Православної Церкви було прийнято рішення не поминати Вселенського Патріарха під час Літургії.

Однак спротив РПЦ не змінив позиції Вселенського Патріархату. У Варфоломія наголосили, що Україна, Білорусь та країни Балтії є його канонічними територіями. Крім того, Вселенський Патріархат нагадав, що РПЦ й сама не має Томосу про автокефалію а її самостійність була визнана під тиском історичних обставин.

9-11 жовтня у Константинополі (Стамбулі) відбувся історичний Синод, на якому прийняли рішення про надання автокефалії Православній Церкві України. Також були прийнята постанова про зняття несправедливих анафем, які Московський Патріархат наклав на митрополита Філарета.

14 грудня, за день до проведення Об’єднавчого Собору українських церков, Вселенський Патріарх Варфоломій грамотою висловив свою підтримку й підтвердив, що санкції з боку УПЦ МП щодо цього заходу не матимуть жодної канонічної сили.

15 грудня 2018 року відбувся помісний Об’єднавчий Собор Православної Церкви України, на якому відбулось об’єднання в одну Церкву УПЦ Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та частини УПЦ Московського Патріархату. На Соборі також обрали Предстоятеля новоутвореної Православної Церкви України – Митрополита Епіфанія з титулом “Митрополит Київський та всієї України”.

5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній Церкві України. Нарешті, 6 січня 2019 року, під час спільного Богослужіння Вселенський Патріарх вручив предстоятелю ПЦУ сувій з текстом Томосу і жезл митрополита.

У Святвечір, 6 січня, відбулася церемонія підписання Томосу про автокефалію Православної Церкви України за участі президента України Петра Порошенка, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія та Вселенського Патріарха Варфоломія.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви в Україні. 6 січня документ урочисто передали Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію.

Вже 7 січня, на саме Різдво, Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на святкову літургію в Софійський собор у Києві.

ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі, який проходив у столиці.

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