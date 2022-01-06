На Мшані мало не вчаділо двоє малесеньких дітей

У селі Мшана, Городоцької територіальної громади, від отруєння чадним газом мало не загинуло четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався 5 січня, у приватному житловому будинку. Серед постраждалих – двоє малесеньких дітей 2019 та 2021 року народження

Дітей у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОМДКЛ «Охматдит». Обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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