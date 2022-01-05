На Львівщині судитимуть ще трьох людей за фейкові Covid-сертифікати

На Львівщині судитимуть трьох людей за підроблення та використання підроблених covid-сертифікатів про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили під час судового розслідування дізнавачі поліції, 29-річний мешканець Чернівецької області підробив сертифікат про вакцинацію на своє ім’я та пред’явив його на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребене», рухаючись на в’їзд в Україну з Польщі.

4 січня дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – обмеження волі на строк до двох років. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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Крім того, 4 та 5 січня у цьому ж пункті пропуску підроблені свідоцтва про вакцинацію були виявлені у 40-річної мешканки Рівненської області та 35-річного жителя Івано-Франківщини.

За цими фактами слідчі відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно чи за попередньою змовою осіб) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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