ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть ще трьох людей за фейкові Covid-сертифікати

Аліса Белей

|

На Львівщині судитимуть трьох людей за підроблення та використання підроблених covid-сертифікатів про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили під час судового розслідування дізнавачі поліції, 29-річний мешканець Чернівецької області підробив сертифікат про вакцинацію на своє ім’я та пред’явив його на пункті пропуску «Рава-Руська  – Гребене», рухаючись на в’їзд в Україну з Польщі.

4 січня дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – обмеження волі на строк до двох років. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Реклама партнерів

Крім того, 4 та 5 січня у цьому ж пункті  пропуску підроблені свідоцтва про вакцинацію були виявлені у 40-річної мешканки Рівненської області та 35-річного жителя Івано-Франківщини.

За цими фактами слідчі відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно чи за попередньою змовою осіб) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів