Covid на Львівщині: 112 нових хворих, ще 13 людей померли

Станом на ранок 3 січня на Львіщвині виявили 112 нових хворих на коронавірус. Водночас 251 хворий одужав та 13 пацінтів померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 2 січня лабораторні центри провели 894 ПЛР-тести, з яких 112 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 58 львів’ян.

У розрізі районів:

Дрогобицький: 14

Золочівський: 1

Львівський: 75 ( м. Львів – 58)

Самбірський: 4

Стрийський: 12

Яворівський: 6

Червоноградський: 0

Загалом на Львівщині коронавірус підхопили 220 678 людей. Від ускладнень інфекції померли 6013 осіб (+13 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 208 200 пацієнтів(+351 за останню добу).

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Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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