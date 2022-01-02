Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна було перелічити на пальцях то сьогоднішня їхня кількість просто вражає. Понад 1600 робіт залили в мережу від 24 серпня 2020 року.

Львівський портал публікує альтернативний рейтинг українських пісень 2021 року, мірилом популярності яких стала кількість переглядів та вподобань у мережі YouTube. До плей-листа увійшли україномовні пісні, не пародії, на які здебільшого відзнято відеокліпи. І щоб відсіяти виконавців, які могли накрутити лічильник переглядів, ми впорядкували список за кількістю вподобань.

Відтак ТОП-100 українських пісень 2021 року виглядає так:

100. Jamala – Вірю в тебе

99. FRANKO band – Пазлик

98. Сергій Бабкін – Вона знає

97. Тіна Кароль та KAZKA – Зірочка

96. ALYOSHA – Лебеді

95. Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – На щастя

94. SLAVA KAMINSKA – Подзвони

93. Alyona Alyona – Читаю реп

92. KAZKA – Мало

91. МЯТА feat. ХАС – Тумани

90. ONUKA – GUMA

89. Alyona Alyona – Дубадав

88. KAZKA – Цілувати тебе

87. KHAYAT – Темно

86. Анна Трінчер – Метелики

85. Злата Огневич – Мій Назавжди

84. Тіна Кароль та Ivan NAVI – Ангели все знають

83. MamaRika – KAVA

82. ONUKA – Cеанс

81. Alyona Alyona – Сумно

80. Роман Скорпіон і Тоня Матвієнко – Я нікому тебе не віддам

79. MELOVIN – І кров кипить

78. Alyona Alyona – Світ потребує краси

77. Один в каное – Будь мені кимось

76. Саша Чемеров & Бумбокс – Любила

75. Святослав Вакарчук – Знову

74. Сім’я Денисюків – Авва

73. Віталій Козловський – Мала, танцюй

72. MELOVIN – Вітрила

71. Христина Соловій – Втікала

70. VIP Тернопіль – Корпоратив

69. Uliana Royce – Sayounara

68. KRISTONKO – Дитинство

67. KALUSH feat. alyona alyona – Вода

66. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Моя земля

65. Аркадій Войтюк – Цілуй солодкими губами

64. LOBODA – Indie Rock

63. Jerry Heil – #Бомба_Ракета

62. СКАЙ – Легковажна

61. KALUSH – Мала в 19

60. VovaZiLvova, MamaRika – Серце стукає

59. KALUSH – В тренді пафос

58. АНТИТІЛА – Стань

57. АНТИТІЛА – Маскарад

56. KARNA – Добрий вечір!

55. KALUSH feat. Станіславська – Пірнаю

54. Океан Ельзи – Тримай

53. Анна Трінчер – Лише тебе

52. SKOFKA – Сірник

51. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ВІЛЬНІ ЛЮДИ

50. Андрій Мацевко – Ровер їде

49. KALUSH feat. Tember Blanche – Калуські вечорниці

48. KALUSH feat. Skofka – Маяком

47. KALUSH feat. Skofka – Не напрягайся

46. Юлія Думанська – Наворожи

45. DZIDZIO – Зимова казка

44. Артем Пивоваров – Рандеву

43. KALUSH feat. Skofka – Otaman

42. Артем Пивоваров – Міраж

41. Тьома Паучек – Гуцулка Ксеня

40. Океан Ельзи – #БезТебеМенеНема

39. THE HARDKISS – 7 вітрів

38. KALUSH – Не забуду

37. YARMAK – Мої дівчата

36. SKOFKA – Береза стара

35. Юлія Думанська – Я би чекала

34. Jerry Heil – Тук-тук-тук

33. Олег Винник & Еліна Іващенко – Діаманти

32. Бумбокс – Імперії впадуть

31. Юлія Думанська – Мріяла

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30. Ані Лорак – Бачила

29. Артем Пивоваров та Ярмак – Минають дні, минають ночі

28. Михайло Хома – Стоїть гора високая

27. Океан Ельзи feat. Alyona Alyona – Країна дітей

26. THE HARDKISS – Сестра

25. THE HARDKISS – Обійми

24. KAZKA та ALEKSEEV – Поруч

23. Бумбокс feat. Крихiтка – Ангела

22. Alyona Alyona – Rayon

21. KAZKA – М’ята

20. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцілуй. Обійми

19. KALUSH ft. Христина Соловій – Таксі

18. KALUSH feat. Skofka – Файна

17. Іван Дорн – Тебе нема сьогодні

16. YARMAK – Потрібен живим

15. THE HARDKISS – Все було так

14. Олександр Пономарьов і 12 голосів – Христос Воскрес

13. KALUSH feat. Jerry Heil – Хвилі

12. Alyona Alyona & Vladimir Cauchemar – Dancer

11. Олександр Пономарьов & DZIDZIO – Пазли

10. KALUSH feat. Skofka – Давай начистоту

9. Wellboy – Вишні

8. Настя Каменських – Почуття

7. Океан Ельзи & Один в каное – Місто весни

6. KALUSH – Зорі

5. Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV – Чому

4. THE HARDKISS feat. MONATIK – Кобра

3. KALUSH feat. Skofka – Додому

2. Wellboy – Гуси

Go_A – SHUM

Раніше ми повідомляли, що ТОП-100 українських пісень 2020 року очолила дуетна робота молдовського співака Dan Balan та переможниці «Голосу країни», львівської співачки Оксани Мухи. «Все пробачати».

2019 року найкращою стала пісня “Плакала” гурту KAZKA. Ця ж пісня стала найкращою 2018 року. У 2017 очолив рейтинг гурт DZIDZIO із піснею «108».

У 2016 році найпопулярнішими були пісні “Не йди” Океану Ельзи та “1944” Джамали.