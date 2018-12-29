ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було перелічити на пальцях то сьогодні їхня кількість просто вражає. Близько 500 робіт залили в мережу від 24 серпня 2017 року.

Львівський портал публікує альтернативний рейтинг українських пісень 2018 року. До плей-листа увійшли пісні, на які здебільшого відзнято кліпи, а мірилом популярності стала їхня кількість переглядів у мережі YouTube.

Сьогодні слухачі-глядачі визначили ТОП саме так:

Зовсім трохи не вистачило, аби потрапити у 25 найкращих українських пісень 2018 року франко-українському співаку, який народився у Брюсселі Полю Манондізу. Хітову пісню про реальні почуття Поль заспівав разом зі своєю дружиною. Ліричну композицію Поля та Олена Манондіз – Зацілую – переглянуло понад 3 мільйони 79 тисяч людей.

ТОП-25 відкриває рок-гурт «Друга Ріка» за їхню нереально круту пісню, у якій розкривається лейтмотив – втрата сина фронтменом гурту. «Секрет» Валерія Харчишина змогло оцінити понад 3 мільйони 346 тисяч осіб

Зовсім трохи випередив колектив «Другої Ріки» гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Відеокліп на другий сингл «Листопад» із альбому «Буду з тобою!» переглянуло понад – 3 мільйони 348 тисяч людей.

Львівська поп виконавиця Ірина Федишин знову у ТОПі найкращих. Її відеокліп на пісню «Як я тебе люблю» із понад 3 млм і 466 тисячами переглядів розмістився на 23 місці.

«Шкода», але голосиста TAYANNA лише на 22 місці. Солідні 3 млн 887 тисяч переглядів її кліпу виявилися недостатніми, щоб у цьому році претендувати на щось більше.

За крок до двадцятки зупинилася Ольга Цибульська, яка заспівала про весільну білу сукню, якої у Олі не було. Грайливу пісню «Сукня біла» вже змогло оцінити – 3 млн 905 тисяч глядачів.

Відкриває 20-ку найпопулярніших українських пісень 2018 року найдорожчий в історії кліп гурту «Антитіл». Щиру композицію «Лови момент» уже переглянуло 4 мільйони 108 тисяч людей.

Улюбленці підлітків «Время і Стекло» і головний саундтрек українського мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» впевнено розмістився на 19 місці. Відео «До зірок» переглянуло понад 4 мільйони 387 тисяч людей.

Все це не лише танці. Гурт KAZKA увірвався в український шоубізнес ще минулого року і продовжує підкорювати серця українців своєю музикою. Кліп «Танці» уже переглянуло майже 4 мільйони 612 тисяч осіб, що дозволило їм зайняти 18 місце у рейтингу.

KAZKA у 2018 році творить дива. Ожилий український вертеп у сучасній фешн інтерпретації, переглянуло понад 4 мільйони 704 тисяч разів та ще майже 3 мільйони раз біло відтворено сам трек «Дива» на YouTube, що дозволило пісні зайняти 17 місце у рейтингу популярності.

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ із їхнбою найніжнішою піснею «Хочеш» розмістився на 16-му місці. Сингл із нового альбому переглянули понад 5 мільйонів 407 тисяч раз.

Де би був харків’янин Сергій Бабкін, якби не спробував заспівати українською. Що не пісня – хіт, і для цього навіть не потрібно знімати кліпи. Трек Бабкіна «Де би я» був відтворений понад 5 мільйонів 645 тисяч раз, що дозволило йому увійшов до ТОП-15.

Ніжний голос харків’янки Олександри Заріцької продовжує підкорювати серця українців. Цього разу KAZKA закликала насолодитись дзвінким моментом самоти, бо ще встигнете нагулятися у парі. Трек «Сама» опинився на 14-му місці, його на YouTube було відтворено 5 мільйонів 911 тисяч раз.

Найкращий рок гурт 2018 року за версією YUNA продовжує творити неймовірні українські пісні. Цьогорічна «Мелодія» гурту The Hardkiss посіла 13-ту сходинку у топі із 5 мільйонами 951 тис. переглядів.

Найпопулярніша українська співачка 2017 року з ТОПу Львівського порталу, який базується на кількості переглядів на YouTube, цьогоріч опинилася на 12-му підсумковому місці. Неймовірну ліричну композицію «Fortepiano» львів’янки Христини Соловій переглянуло 6 мільйонів 723 тисячці разів.

Легенда української сцени рок-гурт «Океан Ельзи» із піснею «Без тебе» зупинилися за крок до 10-ки найпопулярніших українських пісень 2018 року. Роботу «океанів» із березня цього року вже переглянуло понад 8 мільйонів 141 тисяча людей.

ТОП-10 відкриває Юля Саніна і з піснею «Кораблі». Потужну композхицію гурту The Hardkiss змогло оцінити 8 мільйонів 710 тисяч осіб.

Найкращою виконавицею української пісні у 2018 році стала Настя Каменських із хітом «Тримай». Зауважмо, що трек на YouTube прослухало 9 мільйонів 309 тисяч слухачів, а Lyric Video переглянуло близько 7.5 мільйонів осіб.

Відомі українські шоумени з «VIP Тернопіль» створили гурт «ВІА Кіп’яток». Із тріо – Віктор Гевко, Тарас Стадницький та Аркадій Войтюк – співає лише останній. Однак це не завадило зірковим комікам увірватися до 8-тки найвідтворюваніших україномовних композицій на YouTube. «Синю смужку» Тетяни Песик вже оцінило 9 мільйонів 874 тисячі осіб.

Мабуть найкращим, а головне – найнеочікуванішим дуетом 2018 року стала спільна робота Потапа та Олега Винника. Пісня «Найкращий день» стала саундтреком до зірокої комедії «Скажене Весілля» і досі перебуває на гребені популярності. Цьогоріч пісню оцінило близько 12 мільйонів людей, що дозволило їй посісти високе 7-ме місце за переглядами.

Потап цьогоріч створив ще один україномовний хіт – «Промінь». Пісню успішно заспівали усі зірки продюсерського центру Mozgi Entertainment. Lyric Video уже зібрало близько 13 мільйонів переглядіі та посіло 6-ту сходинку у ТОПі.

До п’ятірки найпопулярніших українських треків 2018 року увійшла неймовірна композиція гурту «Антитіла» – TDME. Lyric video зібрало 11 мільйонів 660 тисяч переглядів. Екстримальний кліп, а радше короткометражний фільм додатково переглянуло близько 1.8 млн людей.

Найпопулярнішим виконавцем української пісні 2018 року можна поправу вважати улюбленця українських вовчиць Олега Винника. Відеокліп на пісню «Як жити без тебе» уже переглянуло 15 мільйонів 343 тисячі людей.

Мегапопулярний DZIDZIO із грайливою піснею «Вихідний» увійшов до трійки найпопулярніших на YouTube. Пісня потрапляє до рейтингу уже другий рік поспіль і на сьогодні її переглянуло майже 20 мільйонів людей.

Найкращим українським гуртом року можна назвати гурт KAZKA. Їхня минулорічна пісня «Свята» успішно перекочувала у плей-лист 2018 року і зібрала – 21 мільйон 304 тисячі переглядів. Це дозволило цій пісні посісти почесну 2-гу сходинку у ТОПі.

Очолила ТОП українських пісень пісня «Плакала» гурту KAZKA, який став абсолютним рекордсменом серед вітчизняних артистів за кількістю переглядів кліпів на YouTube. «Плакала» у виконанні Олександри Заріцької – найпопулярніший трек України за версією Apple Music. З цим хітом гурт очолив музичні рейтинги в десятці країн, серед яких Україна, Латвія, Болгарія, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, Білорусь, Колумбія та навіть Росія. Кліп переглянуло уже біля 98 мільйонів людей, а сам трек прослухало понад 80 мільйонів осіб.

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Далі пісні розмістилися за рейтингом популярності.

Дилемма) – На паті KAZKA – Він The Hardkiss – Koxaнці KAZKA – Запала Дилемма) – Тілом Тряси Pianoбой – Полуничне небо Антитіла – Lego Океан Ельзи – В небо жене TamerlanAlena – Покопокохай Оля Цибульська – Дівчинка Джамала – Крила Бумбокс & The Gitas – Тримай мене Марина Тимофійчук | NAVKA – #Татанці Tarabarova – Маніфест Олег Винник – Дай мені помріяти ZOZULYA – Чорне і біле Олександр Пономарьов – Неймовірна Сергій Бабкін – Хто далі йде Ivan NAVI ft. Марія Яремчук – Хімія Тартак та Арсен Мірзоян – Знаєш Мій День TAYANNA — Фантастична жiнка – 1 400 916 Злата Огнєвіч – Do мене СКАЙ – Давай Втечемо Фіолет – Кохана