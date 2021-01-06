ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року можна було перелічити на пальцях то сьогоднішня їхня кількість просто вражає. Понад 1100 робіт залили в мережу від 24 серпня 2019 року.

Львівський портал публікує альтернативний рейтинг українських пісень 2020 року, мірилом популярності яких стала їхня кількість переглядів у мережі YouTube. До рейтингового плей-листа увійшли україномовні пісні, не пародії, на які здебільшого відзнято відеокліпи.

Сьогодні за переглядами слухачів-глядачів ТОП-100 виглядає саме так:

Відкриває ТОП-25 співачка MamaRika, і її лірична пісня-зізнання «Маємо». Головний посил треку – цінувати тих, хто поруч. Композиція присвячена довгоочікуваному одруженню співачки, яке відбулося в режимі повної таємності. Чуттєвою роботою вже насолодилося понад 2 мільйони 802 тисячі слухачів.

Гурт Бумбокс і їхній подвійний кліп на пісні «Твiй номер / Плющ» опинився на 24 місці. Лірична і чуттєва пісня про кохання «Твій номер» на думку Андрія Хливнюка – одна із небагатьох дуже світлих позитивних пісень, яка випромінює життя. «Плющ» – шедевральна пісня-романс на слова вірша Лесі Українки, яка глибоко, емоційно та пристрасно демонструє, як люди можуть кохати. Роботою насолодилося майже 3 мільйони 160 тисяч людей.

На 23 місці українська володарка міжнародної нагороди Anchor award, реперка Alyona Alyona та її пісня «Завтра». Кліп зроблений у жанрі псевдодокументальної стрічки. У ньому виконавиця показує своє музичне життя: літаки, готелі, фестивалі, фанатів та нові країни та ставить ключове питання – де я буду завтра? Пісню переглянуло понад 3 мільйони 166 тисяч раз.

22 місце посідає пісня «Зорі», молодого українського реп-гурту KALUSH. Душевний трек стане близьким кожному, і демонструє, що «трушний реп» може бути ліричним. Варто додати, що ця пісня має всі шанси увійти до найкращих пісень 2021 року, адже презентована лише наприкінці листопада, а її вже переглянуло майже 3 мільйони 215 тисяч людей.

21 позиція у пісні «Гора» від гурту The Hardkiss. Колектив позиціонує композицію, як пісню-легенду про шанс людства на виживання, що повинно позбутися хаосу та ненависті. Роботу змогло оцінити майже 3 мільйони 294 тисячі осіб.

Відкриває ТОП-20 львівська співачка Юлія Думанська, яка повертається на сцену після творчої паузи пов’язаної із народженням дитини. Атмосферний чорно-білий кліп на пісню «Мріяла» опублікували на початку грудня 2020 року, а у нього вже понад 3 мільйони 437 тисяч переглядів.

Пісня «Зеніт» від електро-фолк гурту ONUKA посідає 19-те місце. За сюжетом роботи казкові герої з гір, річок та полів під звуки трембіт, цимбал і телинок сходяться в спільному танку. Їхня єдність – є присвятою красі навколишнього світу. Фантастичною роботою уже насолодилося понад 3 мільйони 438 тисяч людей.

18 місце посіла перша україномовна пісня співачки Michelle Andrade «Не знаю». У пісні оспівується, як буває соромно демонструвати свої справжні почуття, коли ми закохані. Роботу переглянуло понад 4 мільйони 64 тисячі людей.

На 17 місці опинилась українська пісня із дивною назвою SAYOUNARA від юної блогер-співачки Uliana Royce. Роботу у корейській стилістиці кей-поп, уже переглянуло 4 мільйони 96 тисяч глядачів.

16 місце за переглядами посіла легендарна пісня «Гуцулка ксеня», яку написали ще у 1932 році, а у 2020 вдало переспівав маловідомий львівський гурт Randevu. Шедевральним кавером «Гуцулка Ксеня» вже насолодилося майже 4 мільйони 226 тисяч людей.

15 місце у пісні «Кіно» від гурту «Антитіла». На перший погляд, легка за сюжетом робота має глибокий смисл. В основі історія, що повторюється із покоління в покоління, тисячоліттями. Весь спектр людських емоцій від милосердя до ненависті, від зради до самопожертви, від добра до зла, від захоплення до презирства. Справжнє кіно тривалістю три з половиною хвилини сповнене метафорами, алегоріями та символами. Неймовірну роботу у стилі Steampunk уже побачило понад 4 мільйони 368 тисяч людей.

Співачка Наталя Могилевська із піснею «Покохала» опинилася на 14 місці. Робота переконує, що з приходом кохання, жодні авторитети чи обмеження у житті більше не діють. Роботу переглянуло понад 4 мільйони 407 тисяч осіб.

13 місце посідає пісня «Соловей» від переможців українського національного відбору на «Євробачення-2020» гурту Go_A. І хоча цьогорічний пісенний конкурс скасували через пандемію коронавірусу, це не завадило «Солов’ю» зібрати майже 4 мільйони 680 тисяч переглядів.

Скандальна MARUV вже давно не виконувала україномовних пісень, а дарма, у танцювальній роботі «If You Want Her» вона вдало застосувала текст повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала». Саме ця пісня зібрала найбільше переглядів для MARUV у презентованому мініальбомі – 4 мільйони 850 тисяч глядачів і посіла 12 місце за підсумками року.

За крок до десятки зупинилась пісня «Звичка» тернопільської співачки ZOZULYA. Пісня маловідомої виконавиці зібрала понад 5 мільйонів 182 тисячі переглядів на YouTube.

Відкриває 10-ку найпопулярніших українських пісень 2020 року сатирична пісенька «Вільна каса» від співачки Jerry Heil. Продовження супермаркетної саги, де людські відносини розкриваються в побутових ситуаціях з їжею, зібрало майже 5 мільйонів 380 тисяч переглядів.

На 9 місці зупинився дует реперів гурту KALUSH та Alyona Alyona. У пісні «Гори» оспівується краса української природи. Кліп уже зібрав понад 5 мільйонів 465 тисяч переглядів.

8 сходинка у сенсації 2018 року та виконавців найкращої пісні 2019 року – гурту KAZKA. Пісня «Палала» про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Роботу вже переглянуло понад 5 мільйонів 500 тисяч людей.

На 7 місці опинилась провокативна пісня «На даху я» від гурту NZK. Каламбурну роботу переглянуло понад 5 мільйонів 725 тисяч осіб.

Гурт The Hardkiss продовжує створювати шедевральні українські рок-пісні. Їхня пісня «Жива» посіла почесне 6 місце. Вампірська історія про жіноче переродження, пристрасть та ненависть вже зібрала понад 6 мільйонів 200 тисяч переглядів.

Відкриває ТОП-5 пісня «Кобра» гурту The Hardkiss, у кліпі якої неочіковано також знявся виконавець Monatik. Одна із найкращих колаборацій 2020 року має всі шанси очолити рейтинг у 2021 році, адже «Кобру вже оцінило щонайменше 8 мільйонів 330 тисяч користувачів YouTube.

Неймовірний дует співачок Тіни Кароль та Юлії Саніної із гурту The Hardkiss із піснею «Вільна» у підсумку 2020 року зупинилися на 4 місці. «Вільна» є офіційним саундтреком до українського фільму «Віддана». Колаборація поп-діви Тіни Кароль та рок-діви Юлії Саніної стала справжньою минулорічною сенсацією та зібрала понад 9 мільйонів 983 тисячі переглядів.

ТОП-3 відкриває Артем Пивоваров і його україномовна версія пісні «Дежавю». У роботи простий підтекст. Вона створене для того, щоб слухач/глядач зміг звільнитися від всіх своїх внутрішніх суперечок, конфліктів або зацикленості на чомусь і повністю віддатися енергії танцю. Саме українська версія пісні зібрала для Пивоварова рекордні 11 мільйонів 111 тисяч переглядів.

На 2 місці опинився мегапопулярний DZIDZIO. Сатиричний кліп на пісеньку «Я міліонер» у 2020 році переглянуло понад 14 мільйонів 30 тисяч осіб.

Найкращою українською піснею 2020 року стала дуетна робота молдовського співака Dan Balan та переможниці «Голосу країни», львівської співачки Оксани Мухи. «Все пробачати» – перша україномовна пісня у репертуарі Balanа. В основу роботи лягли реальні життєві історії, коли люди тривалий час жили з образою в серці, однак мить зустрічі змінює образу на прощення. Чудовою піснею вже насолодилося понад 18 мільйонів 231 тисяча людей.

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Далі сотня пісень розмістилися за популярністю так:

26. Потап, Олег Винник і Оля Полякова – «Свят! Свят! Свят!»

27. ВІА Кіп’яток (ВІП Тернопіль) – «Весіллє»

28. Антитіла – «Буде син»

29. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «Весь світ»

30. ТНМК – «Історія України за 5 хвилин»

31. Jerry Heil – «Білі кроси»

32. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ & СКАЙ & Артур Данієлян – «Героям»

33. DZIDZIO & Оля Цибульська – «Киця»

34. DZIDZIO – «Зимова казка»

35. Океан Ельзи – «Коли ми станем собою»

36. СолоХа – «Бутон»

37. ULIANA ROYCE – «Покохала MV»

38. Бумбокс feat Крихiтка – «Ангела»

39. DZIDZIO – «Я люблю тебе, Київ»

40. Pianoбой feat. Alina Pash – «Перша леді»

41. Alyona Alyona feat. KYIVSTONER – «Рятувальний круг»

42. DZIDZIO – «Молитва за Україну»

43. Ivan NAVI – «Коли нема тебе»

44. Alyona Alyona feat. JAMALA – «Забирай»

45. KALUSH – «Тіпок»

46. THE HARDKISS – «Все було так»

47. THE HARDKISS – «Косатка»

48. Jerry Heil – «Хостел монстрiв»

49. KAMALIYA – Доню, не плач

50. Alyona Alyona & Vladimir Cauchemar – DANCER

51. Alyona Alyona – «Тихо діти сплять»

52. Jerry Heil – «Кубікі Рубіка»

53. Alyosha & Vlad Darwin – «Пірнай»

54. Alyona Аlyona – «Дикі танці»

55. KAZKA – «Пісня Сміливих Дівчат» (перевидання)

56. DILEMMA – «Шаленій»

57. ULIANA ROYCE – «Холодно і тепло»

58. TVORCHI – «Не танцюю»

59. Океан Ельзи – «Перевал»

60. FRANKO band – «Суперсила»

61. Alina Pash feat FREEL – «Не пили»

62. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «Колискова»

63. Alyona Alyona – Rayon

64. Jamala feat. Alyona Alyona – «Жалі»

65. ХАС – «Не питай»

66. Alyona Alyona – «Дубадав»

67. Alyona Alyona – «Булiнг»

68. ДОРОШ – «Не обіцяй»

69. СолоХа – «Василь»

70. Alina Pash – BOSORKANYA

71. Наталія Могилевська – «Гімн України» (альтернативний)

72. KAZKA – «Літаки»

73. Захар та Андріана – «До рана»

74. Злата Огнєвіч – «Чом ти не прийшов»

75. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «Не мовчи»

76. Tabakov – «Ти танцюєш одна»

77. TO-MA – «Догорає кальян»

78. Anna PETRAsh – Офлайн

79. Kishe – LOVE

80. Open Kids – «Бувай»

81. MILA NITICH – Nu

82. Лiсапетний батальйон – «Вiрус»

83. CJ Karman – «Синій птах»

84. Jerry Heil – «П’яна жінка»

85. YARMAK – «Вона»

86. MARIETTA – «Маракуйя»

87. Ірина Федишин – «Там де ти»

88. VEREMIY – «Усміхнені й Живі»

89. MARIETTA – «Як не крути»

90. KETA RINA – «Океан»

91. On i Ona – «Вода»

92. PATSYKI Z FRANEKA/PZF – «Марічка»

93. KAZKA x ALEKSEEV – «Поруч»

94. Макс Барських – «Двоє»

95. SELFY – «Марія-Мрія»

96. KAZKA – «Твоєї крові»

97. Сергій Бабкін feat. Олена Кравець – «Спалах»

98. Barabanova – «Карусель»

99. Аlyona Alyona – Стержень

100. Alyona Alyona – «Сумно»

Раніше ми повідомляли, що ТОП-100 українських пісень 2019 року очолила пісня “Плакала” гурту KAZKA. Ця ж пісня стала найкращою 2018 року. У 2017 очолив рейтинг гурт DZIDZIO із піснею «108».

У 2016 році найпопулярнішими були пісні “Не йди” Океану Ельзи та “1944” Джамали.