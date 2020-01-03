ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні впродовж року можна було перелічити на пальцях то сьогоднішня їхня кількість позитивно вражає. Понад 800 робіт залили в мережу від 24 серпня 2018 року.

Львівський портал публікує альтернативний рейтинг українських пісень 2019 року. До плей-листа увійшли україномовні пісні, на які здебільшого відзнято кліпи, а мірилом популярності стала їхня кількість переглядів у мережі YouTube.

Сьогодні слухачі-глядачі визначили ТОП-100 саме так:

За крок до ТОП-25 зупинився неймовірний дует співачок Тіни Кароль та Юлії Саніної із гурту The Hardkiss. Пісня «Вільна» є офіційним саундтреком до українського фільму «Віддана». Колаборація поп-діви Тіни Кароль та рок-діви Юлії Саніної стала справжньою сенсацією для слухачів і за три тижні «прокату» зуміла зібрати понад 2 мільйони 950 тисяч переглядів глядачів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цікаво, що автором слів є українська реперка Alyona Alyona, яка стала музичним відкриттям у світі. Своєрідний жіночий маніфест має всі шанси опинитися в лідерах пісень 2020 року.

Відкриває ТОП-25 українських пісень 2019 року рок гурт «Цвіт Кульбаби» із піснею «ПоБарабану». Веселий трек уже зібрав понад 2 мільйони 961 тисячу переглядів.

На 24 місці опинився легендарний святковий гурт ТІК. Передвиборчий сатиричний екшн «Циклони» уже переглянуло 3 мільйони 253 тисячі людей.

23 сходинку посіла співачка Jerry Heil, яка стала відома широкому загалу лише цього року. Її авторський хіт «Вiльна каса» переглянуло понад 3 мільйони 357 тисяч осіб.

На 22 місці опинилася пісня Юлії Саніної «Серце». Зазвичай кліпи легендарного рок-гурту The Hardkiss мають видовищні сюжети, але це не завадило зібраби 3 мільйони 374 тисячі переглядів.

Суцільна провокація цього року – гурт NZK із каламбурним хітом «На Даху Я» посів 20-те місце. Цікаво, що авторство пісні належить Олексію Потапенко. Роботу переглянуло уже понад 3 мільйони 493 тисячі людей.

ТОП-20 відкриває фантастична жінка української естради TAYANNA та її колоритний хіт «Як плакала вона». Автором слів і музики виступила сама виконавиця. Роботу побачило вже понад 3 мільйони 494 тисячі осіб.

На 19 місці опинився мегапопулярний DZIDZIO, який цьогоріч випав із чільної 10-ки. Кліп на пісню «Я міліонер» переглянуло майже 3 мільйони 690 осіб.

На 18 сходинці за підсумками 2019 року опинився хіт «Фантастична жінка» від співачки TAYANNA. Кліп, який був знятий за допомогою трьох телефонних камер вже переглянуло понад 3 мільйони 690 людей.

Рок-гурт The Hardkiss із піснею «Коханці» посідає 17 місце за підсумками року. Цікаво, що запис пісні на YouTube уже прослухало понад 4 мільйони 110 тисяч осіб тоді як відеороботу подивилося близько 3.5 млн раз.

Мегапопулярний DZIDZIO цього року також потішив своїх шанувальників ліричним хітом «Моя любов». Кліп на чуттєву пісню Михайла Хоми уже зібрав 4 мільйони 170 тисяч переглядів. Цього вистачило щоб посісти 16 місце у ТОПі.

На 15-му місці цьогоріч опинилася львівська співачка Ірина Федишин та її авторська пісня «Роман». Роботу переглянуло вже понад 4 мільйони 395 тисяч осіб.

14-ту сходинку посівгурт «Антитіла». Відеороботу на пісню «LEGO», головного саундтреку до фільму студії «Квартал 95» «Я, ти, він, вона» переглянули 4 мільйони 468 людей.

13-те місце посіла українська поп-діва Тіна Кароль. Грайливу пісню «Вабити» уже зацінило понад 4 мільйони 767 тисяч глядачів YouTube.

Трохи більше переглядів зібрала кримська перлина України – Jamala. Хіт «Крила» від нашої переможниці Євробачення уже зібрав понад 4 мільйони 779 тисяч переглядів.

На 11-му місці опинилася грайлива пісенька Олі Цибульської – «Дівчинка». Відеороботу про бешкетницю-покоївку переглянули понад 4 мільйони 893 тисячі разів.

Відкриває ТОП-10 найкращих пісень 2019 року львівський музичний інді-гурт «Один в каное». Їхню чуттєву пісню «У мене немає дому» і неменш вражаючий відеокліп вже переглянуло близько 5 мільйонів людей.

На 9-му місці опинився ще один неочікуваний і дуже чуттєвий дует – Бумбокс та Тіна Кароль. Пісню «Безодня» Андрія Хливнюка переглянули понад 6 мільйонів 110 тисяч осіб.

Найпопулярніший український поп гурт KAZKA із своєю «Піснею сміливих дівчат» посідає почесне 8-ме місце. Аудіотрек на YouTube прослухало понад 6 мільйонів 478 тисяч людей.

ТОП-7 найпопулярніших українських пісень 2019 року відкриває гурт «Антитіла» і їхній легендарний трек «Вірила». Неймовірний сингл вже переглянуло 7 мільйонів 511 тисяч осіб.

«Зорі запалали» гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ посідає 6-ту сходинку у ТОПі. Найромантичнішу пісню гурту прослухали на YouTube понад 9 мільйонів 592 тисячі слухачів. Відеороботу також переглянюло близько 5 мільйонів людей.

ТОП-5 відкриває авторська пісня Jerry Heil – «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я, Яна». Грайлива пісенька була переспівана сотнями людей і принесла співачці нечувану популярність. «Охрана, отмєна» – справжнє відкриття 2019 року, яку вже оцінило понад 14 мільйонів 555 тисяч людей.

Пісня «Обіцяю» Насті Каменських посіла в 2019 році 4-ту сходинку. Ліричний суперхіт співачки року (за версією M1 Music Awards 2019) вже переглянуло 14 мільйонів 797 тисяч людей.

Найнеочікуваніший дует 2018 року Потапа та Олега Винника піднявся за підсумками 2019 року із 7-ї на 3-тю сходинку. Пісня «Найкращий день» стала саундтреком до зіркової комедії «Скажене Весілля» і зібрала понад 30 мільйонів переглядів на YouTube.

Танцювальний суперхіт «Дим» гурту «Время і Стекло» посів 2-гу сходинку у рейтингу пісень 2019 року. Відеороботу підопічних Олексія Потапенка переглянуло понад 43 мільйони 575 тисяч людей.

Другий рік поспіль очолює ТОП українських пісень пісня «Плакала» гурту KAZKA. Кліп на супертрек став абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів кліпів на YouTube. Лише за 2019 рік відео переглянуло біля 200 мільйонів людей, а загалом ця цифра сягає понад 297 мільйонів осіб. Варто згадати, що автор слів легендарної композиції Сергій Локшин, автор музики Сергій Єрмолаєв та Андрій Ігнатченко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Далі сотня пісень розмістилися за популярністю так:

THE HARDKISS – Жива Христина Соловій & YanGo – Шкідлива звичка Alyona Alyona – Голови Open Kids – Назавжди Злата Огневич – Солодка кара Alyona Alyona – Пушка БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Буду з тобою MOZGI – 999 Антитіла – Symphony Оксана Муха – Де ти тепер Олег Винник – Наталя-Наталі Антитіла– HELLO Alyona Alyona – Завтра JERRY HEIL feat. M.A.M.A.S.I.T.A – #Натверкай Alyona Alyona – Відчиняй Dan Balan, Оксана Муха – Треба Shy & Pianoбой – Цілуй Мене Alyona Alyona – Рибки Ірина Федишин – Білі троянди MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі Віталій Козловський – МАЛА БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Воля DZIDZIO feat HighUp5 – Мучениці KAZKA – Палала Kishe – Цю ніч Олександр Пономарьов – Неймовірна Alyona Alyona – Велика й смішна MARUV – If You Want Her Mirami – Соколи Alyona Alyona & Alina Pash – Падло THE HARDKISS – Хто, як не ти Сергій Бабкін – Дихай повільно TARABAROVA – МЕНІ КАЗКОВО Наталя Могилевская – Я Покохала Гурт Made in Ukraine – Туманочку MELOVIN – Ти MamaRika – Prolisky Антитіла – Буде син ВІА Кіп’яток (ВІП Тернопіль) – Вілледж Стайл PATSYKI Z FRANEKA (PZF) – Марічка TamerlanAlena – Рано СолоХа – БУТОН Анастасія Приходько – Саме той KAMALIYA – Доню, не плач Pianoбой feat. Alina Pash – Перша леді KALUSH feat. Alyona Alyona – Гори ONUKA – STRUM Jerry Heil – #БIЛI_КРОСИ DakhaBrakha, ONUKA, The Maneken, Katya Chilly – Голос води ALYOSHA – ГОРДА Michelle Andrade – Не знаю Ivan NAVI – Коли Нема Тебе GRLS — ВИРУЛЮ YARMAK – ТУТ МІЙ ДІМ Sonya Kay – Ягуар Олег Винник – Роксолана Наталья Могилевская – Personal Jesus Артем Пивоваров – Вiдчуй ТНМК – Історія України за 5 Хвилин Оксана Муха – Шуміла ліщина ТНМК – Янголи KAMALIYA – ВIЛЬНА Друга Ріка – Дощ ВІА Кіп’яток (ВІП Тернопіль) – Весіллє DILEMMA – Камікадзе Потап, Олег Винник і Оля Полякова – Свят! Свят! Свят! СКАЙ – Я все б віддав Alina Pash feat FREEL – Не пили LAUD – 2 Дні Jerry Heil – #ХОСТЕЛ_МОНСТРIВ Наталія Могилевська та учні Школи Зірок – Гімн БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди СолоХа – Зірка Інстаграма Христина Соловій – Стежечка

Раніше ми повідомляли про ТОП українських пісень 2018 року. У 2017 очолив рейтинг гурт DZIDZIO із піснею «108».

У 2016 році найпопулярнішими були “Не йди” Океану Ельзи та “1944” Джамали.