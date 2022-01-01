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У ЛОДА прогнозують нову хвилю Covid на Львівщині вже через місяць

Вероніка Рой

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Ситуація із захворюваністю на коронавірус на Львівщині залишається стабільною. Проте вже прогнозують, що за місяць область може зіштовхнутися з новою хвилею Covid. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає пресслужба ЛОДА.

«Нагадаємо, цього року ми пережили дві хвилі захворюваності, з яких найважчою була осіння хвиля.  Одночасно понад 3500 в області потребували стаціонарного лікування, фіксували значну кількість виїздів екстреної медичної допомоги – понад 230 щодоби. Підсумовуючи цей рік, ми повинні розуміти, що ковід залишиться і у 2022 році, тому потрібно вакцинуватися, адже цьогорічний досвід показав, що вакциновані хворіють набагато легше, і якщо і потрапляють на стаціонарне лікування, то найчастіше через погіршення супутніх патологій, спровокованих коронавірусом», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Він також додав, якщо проаналізувати досвід минулого року, то показники захворюваності і в межах області, і в межах країни та світу, доводять, що вакцинація є ефективною.

«Закликаємо неухильно дотримуватися карантину – це вже рутинний перебіг нашого життя! Вакцинація не зупинить пандемію, якщо ми будемо нехтувати карантинними обмеженнями», – наголосив Орест Чемерис.

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Нагадаємо, 7 грудня область офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

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