Covid забрав життя ще 16 жителів Львівщини

Станом на ранок суботи, 1 січня, на Львівщині зафіксували 220 451 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 443 нових хворих, ще 16 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 31 грудня на Львівщині лабораторні центри провели 1140 досліджень на коронавірус. З них 443 виявилися позитивними. Найбільше хворих виявили у Львові – 207.

У розрізі районів:

Дрогобицький: 31

Золочівський: 18

Львівський: 274 (м. Львів – 207)

Самбірський: 19

Стрийський: 49

Яворівський: 17

Червоноградський: 35

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили вже 220 451 людині. Від ускладнень інфекції померло 5994 особи (+16 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 207 619 осіб (+ 717 за останню добу).

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Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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