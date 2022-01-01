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60-річна жителька Львівщини опинилася в лікарні у важкому стані через чадний газ

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 31 грудня, у Стрийському районі в приватному будинку чадним газом отруїлася 60-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 21:00 год. селі Надітичі Стрийського району у приватному житловому будинку чадним газом отруїлася місцева мешканка. 60-річну жінку у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення Миколаївської міської лікарні.

Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом за рік від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

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Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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