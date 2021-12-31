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Шахтарям Львівщини виплатили всі зарплатні борги

Андрій Котенський

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Шахтарям Львівщини до нового року погасили заборгованість із заробітної плати за весь 2021 рік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА.

За даними відомства, впродовж 29-30 грудня на рахунки ДП «Львіввугілля» скерували кошти, відтак вдалося погасити заборгованість із заробітної плати за 2021 рік в повному розмірі всім працівникам підприємства.

Також гірникам виплатили частковий аванс.

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Додамо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

7 грудня у Червонограді гірники шахти не вийшли на поверхню після зміни. Таким чином вони страйкували через невиплату зарплат. Вже 9 грудня працівники п’яти шахт Львівської області оголосили страйк через невиплату зарплати.

Зазначимо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

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