На Львівщині гірники п'яти шахт страйкують через невиплату зарплат

Працівники п’яти шахт Львівської області оголосили страйк через невиплату зарплати. Гірникам боргують 376 тисяч гривень. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Через накопичення зарплатного боргу перед працівниками ДП «Львіввугілля» гірники першої зміни чотирьох шахт держпідприємства відмовились спускатись в шахту.

Працівники шахти «Лісової» рушили перекривати дороги на Львівщині. Частина працівників вийшла на центральну площу Червонограда, де поводять мітинг. Інша частина поїхала в Сокаль та пікетує будівлю «Львіввугілля».

Водночас вже понад добу на знак протесту залишаються під землею 38 гірників «Червоноградської». Люди відмовляються виїжджати на поверхню, доки їм не виплатять зарплатні борги.

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За словами Михайла Волинця, зарплатний борг перед працівниками ДП «Львіввугілля» тягнеться з липня та станом на 7 грудня цього року сягає 376, 27 млн грн. Відтак лідери регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда звернулись до центральних органів влади, до народних депутатів з вимогою негайно виплатити працівникам зароблені гроші.

«В ДП «Львіввугілля» склалась вкрай критична ситуація, пов’язана з повною відсутністю коштів, що зумовлено неналежними розрахунками споживачів енергетичного вугілля, заниженою ціною на вугільну продукцію протягом року і незбалансованою держпідтримкою. Неодноразові наші звернення, претензії не дали жодного позитивного результату. Відсутність коштів призводить до невиплати заробітної плати шахтарям і, як наслідок, спричиняє зростання соціальної напруги в шахтарських колективах та регіоні в цілому» – йдеться у зверненні представників трудових колективів шахт Львівщини.

Додамо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

Зазначимо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

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