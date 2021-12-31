Під Новий рік у Львові спромоглися затвердити бюджет розвитку-2022

Напередодні Нового року Львів нарешті отримав бюджет розвитку-2022. Проте дефіцитний. «За» відповідну ухвалу у п’ятницю, 31 грудня, під час сесії Львівської міськради проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Бюджет розвитку Львівської МТГ на 2022 рік становитиме 3,2 млрд грн, що на 0,5 млрд грн менше ніж торік. У цьому документі закладають гроші на всі ремонти, благоустрій, виплату кредитів, закупівлю обладнання й техніки, Громадський бюджет, поповнення статутних капіталів комунальних підприємств.

Після сплати всіх позик, лізингів і гарантій на фактичні роботи у бюджеті розвитку-2022 залишиться 1,49 млрд грн. Однак 546 млн грн із цієї суми – це кошти, які Львів хоче взяти у кредит. Чиновники пропонували брати їх в «Укргазбанку», проте депутати наразі цього не погодили. Тому бюджету розвитку розподілили, не маючи на всі визначені потреби понад пів мільярда гривень.

У мерії кажуть, що головний акцент бюджету розвитку на 2022 рік – завершення уже розпочатих проєктів. Тому багатьох нових ініціатив наступного року у Львівській громаді чекати не слід.

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Так, на медицину витратять 205,1 млн грн. Вони підуть на ремонти в новостворених територіальних медоб’єднаннях, боротьбу з Covid-19, а також на закупівлю необхідного обладнання.

На ремонти доріг і вулиць у Львові та в населених пунктах громади передбачили 252,4 млн грн, на житлово-комунальне господарство – 225,2 млн грн. Ще 103,1 млн грн спрямували на освіту, 83,8 млн грн – на культуру.

Також 152 млн грн на ремонти отримають районні адміністрації Львова: Шевченківська РА – 33,2 млн грн, Залізнична РА – 30,5 млн грн, Личаківська – 30 млн грн, Сихівська РА – 22 млн грн, а Галицька і Франківська РА – по 20 млн грн.

На реалізацію Громадського бюджету виділили 100 млн грн. Із проєктами-переможцями, які мають реалізовувати у 2022-му, можна ознайомитися за цим посиланням.

45,3 млн грн підуть на ремонти й реставрацію пам’яток архітектури, майже 37 млн грн – на парки, 33,4 млн грн – на спорт. Ремонти й утримання приміщень соціальних установ наступного року обійдуться у 12,8 млн грн.

На розробку містобудівної документації витратять 9,7 млн грн, землевпорядної – ще 2 млн грн. Водночас 13 млн грн скерують на викуп землі під будівництво вул. Ряшівської.

Ще 10 млн грн скерують на відшкодування перевізникам за вивіз львівського сміття.

Крім того, левова частка бюджету розвитку-2022 піде на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств (зарплата, заплановані на ЛКП ремонти та інше). Загалом на ці потреби передбачили 461,9 млн грн:

Зелене місто – 116 млн грн

Львівтеплоенерго – 108 млн грн

Львівелектротранс – 36 млн грн

АТП-1 – 30 млн грн

Львівводоканал – 25,5 млн грн

Муніципальна варта – 22,8 млн грн

Львівавтодор – 15,3 млн грн

Львівський міський молодіжний центр – 16 млн грн

Залізничнетеплоенерго – 15 млн грн

Зелений Львів – 12 млн грн

Міський центр ІТ – 10 млн грн

Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького – 10 млн грн

Львівське радіо – 9,9 млн грн

Ратуша-сервіс – 4,7 млн грн

Інститут стратегії культури – 4 млн грн

Інститут просторового розвитку – 4 млн грн

Центр Довженка – 4 млн грн

Львівсвітло – 3 млн грн

Бюро спадщини – 3,7 млн грн

Агенція ресурсів Львівської міськради – 2,5 млн грн

Центр розвитку туризму м. Львова – 2 млн грн

Львівське конференц-бюро – 2 млн грн

Фонд культури Львівської міської територіальної громади – 1,5 млн грн

Інституту міста – 1,5 млн грн

Культурно-мистецький центр «Супутник» – 1 млн грн

Львівський кіноцентр – 0,5 млн грн

Музей «Личаківський цвинтар» – 0,5 млн грн

Центр підтримки підприємництва – 0,5 млн грн

Зауважимо, що прийняти бюджет розвитку на 2022 рік у Львівській міськраді планували ще 23 грудня, проте депутати від «Європейської солідарності» раптово вирішили зробити ротацію у профільних комісіях, в тому числі й у бюджетній.

Вже оновленим складом бюджетна комісія мала доопрацювати проєкт бюджету розвитку, аби встигнути затвердити його ще до кінця засідання, проте цього так і не сталось.

У середу, 29 грудня, депутати знову зібрались на продовження сесії, однак до розгляду бюджету розвитку знову не дійшло – міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що бюджетна комісія все ще не зуміла порозумітись, тому затвердження цього документу перенесли на переддень Нового року – 31 грудня.

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