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Депутати провели ротацію у бюджетній комісії Львівської міськради

Наталя Дуляба

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Напередодні ухвалення бюджету розвитку Львівської громади на 2022 рік депутати від «Європейської солідарності» раптово вирішили зробити ротацію у профільних комісіях, в тому числі й у бюджетній. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, у четвер, 23 грудня, сесія Львівської міської ради мала затвердити бюджет розвитку Львівської МТГ-2022, тобто розподілити кошти на всі ремонти та благоустрій, Громадський бюджет тощо.

Втім міський голова Львова Андрій Садовий запропонував розглядати це питання, як і блок інших, ближче до кінця сесії, коли вони «будуть готові». Разом із тим він не виключив, що затверджувати бюджет розвитку можуть й під час продовження пленарного засідання, яке вже запланували середу, 29 грудня.

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Тим часом «Європейська солідарність», найбільша фракція у Ратуші, раптово ініціювала ротацію частини своїх депутатів в інші постійні комісії, в тому числі й у бюджетну. Як пояснив голова фракції Петро Адамик, таке рішення прийняли «з метою обміну досвідом».

Відтак у Ратуші відбулися такі зміни у постійних депутатських комісіях:

  • Зі складу комісії фінансів та планування бюджету виключили депутатів від «ЄС» Юрія Гриніва, Ольгу Посипанко, Тетяну Шевченко. Натомість на їхнє місце зайшли Петро Адамик, який став секретарем комісії, Олена Пелех і депутат-забудовник Назарій Бербека.
  • Досі Петро Адамик був членом постійної комісії культури, молоді і спорту, тому тепер замість нього туди включили депутата від «ЄС» Юрія Гриніва. Замість Назарія Бербеки у комісії архітектури та містобудування буде його колега по фракції Ольга Посипанко, а Тетяна Шевченко перейшла у комісію комунального майна, ресурсів та історичного середовища.

«За» внесення таких змін у відповідну ухвалу Львівської міськради проголосували 48 депутатів.

Зі свого боку Андрій Садовий сказав, що підтримує таку «перестановку депутатів» і навіть зауважив, що подібна ініціатива може бути корисною й для інших обранців громади.

«Дуже хороша ініціатива. Я би попросив усіх за це проголосувати. Чому? Тому що ми поважаємо позицію фракції, а вона має право приймати рішення про ротацію своїх членів. Думаю, що такі речу можуть брати на озброєння і “Самопоміч”, і “Варта”, і “Голос”, і “Свобода”, щоб люди могли пройти обкатку по різних комісіях. І це буде корисно», – прокоментував зі свого боку мер.

Нагадаємо, депутати «Європейської солідарності» у Львівській міськраді головують відразу у чотирьох постійних комісіях: архітектури та містобудування, комунального майна, культури, молоді і спорту, а також у комісії законності й депутатської діяльності.

Це найбільше комісій у Ратуші, де головами є представники однієї політсили. Детальний розподіл депутатів поміж комісіями – тут.

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