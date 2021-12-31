На околиці Львова збудують масштабний житловий комплекс

У мікрорайоні Збоїща збудують масштабний житловий комплекс із десяти багатоповерхівок. Відповідне рішення у п’ятницю, 31 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, житлово-будівельний кооператив «Розточчя» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво 10 житлових багатоквартирних будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою у районі вулиць Студинського та Нагірної.

Так виглядає територія, де будуть зводити ЖК. Натисніть на зображення для збільшення

Йдеться про новий масштабний житловий комплекс на околиці Львова у мікрорайоні Збоїща, який розрахований на 1000 мешканців. Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 2,3 га.

Кожен із будинків матиме різну висоту, поверховість варіюватиметься від 2 до 9 поверхів. Загалом у майбутньому ЖК облаштують 580 паркомісць: 462 – у паркінгу, ще 128 паркомісць – на вулиці. Також тут збудують дитсадок на 320 місць.

Під час засідання мер Львова Андрій Садовий розповів, що забудовник готовий сплатити місту інвестиційний внесок. Його збираються вкласти у нову школу у цьому мікрорайоні.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 39%, а також встановив, що максимальна висота багатоповерхівок не повинна перевищувати 40,7 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, житлово-будівельний кооператив «Розточчя» існує з 2019 року. Його керівником є Йосип Глинка.

Нагадаємо, по сусідству на вул. Щурата житлово-будівельний кооператив «Північна околиця» зводить ще один великий ЖК. Тут запланували 50 тисяч м кв житла, ще 4,2 тисячі м кв комерційних приміщень та дитячий садочок на 1 тисячу м кв.

Цьогоріч у червні суд заборонив вести будь-які роботи на цьому об’єкті, оскільки прокуратура намагалась визнати недійсним договір оренди землі. Однак вже у грудні суддя того ж Господарського суду Львівської області розблокував будівництво.

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Візуалізація забудовника