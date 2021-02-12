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На Збоїщах збудують житловий комплекс

Наталя Дуляба

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На вул. Щурата у Львові спорудять новий житловий комплекс із вбудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження у п’ятницю, 12 лютого, видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію на спорудження нового житлового кварталу отримав житлово-будівельний кооператив «Північна околиця».

Будівництво вестимуть у місцевості Збоїща, що у Шевченківському районі, на земельній ділянці площею 2,68 га. Вона належить до зон Ж-3 – зони багатоквартирної житлової забудови (5-10 поверхів) та ТР-2 – зони транспортної інфраструктури.

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Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутніх будинків не повинна перевищувати 55 м, а також дозволив забудувати земельну ділянку на 35%.

Житловий комплекс складатиметься із чотирьох багатосекційних будинків. Із попередньої візуалізації сказати щось більше про характеристики і зовнішній вигляд будівель наразі є складно.

Втім відомо, що проєкт також передбачає також будівництво дитсадка, офісів і поліклініки. На ці об’єкти містобудівних документів мерія ще не видавала.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ЖБК «Північна околиця» існує з кінця 2018 року, його керівником є Олександр Білан. Людина з таким же іменем значиться співзасновником або власником компаній, що на Тернопільщині займаються виробництвом електроенергії.

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