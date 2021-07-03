Суд заборонив будувати новий житловий комплекс на Щурата

Суддя Господарського суду Львівської області Тарас Рим заборонив Обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Північна околиця» виконувати будь-які роботи на ділянці площею майже 2,7 га на вул. Щурата у Львові. Таку заборону суд встановив як забезпечення позову прокуратури, яка вимагає визнати недійсним договір оренди цієї землі. Про це пишуть «Наші гроші.Львів».

Львівська міськрада вирішила надати вільну від будівель ділянку в оренду «ЖБК «Північна околиця» ще у 2019 році. Кооператив отримав 2,6826 га на вул. В. Щурата в оренду терміном на 10 років для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Орієнтовна орендна плата за ділянку – 2 млн грн у рік.

У лютому цього року кооперативу затвердили містобудівні умови та обмеження, згідно з якими на ділянці дозволили житловий комплекс із 21 секції з вбудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом.

Гранично допустима висотність 55 м (14 поверхів), а для 6-ти поверхових будинків – 21 м. Максимальний відсоток забудови ділянки – 35%. Ділянка розташована в зоні багатоповерхової житлової забудови (Ж-3).

Реклама партнерів

Зауважимо, що нещодавно у мерії Львова прозвітували про завершення Всеукраїнського архітектурного конкурсу, на якому обрали найкращий проєкт майбутнього ЖК на вул. Щурата. Перемогу здобула команда архітекторів: Андрій Бєляєв, Оксана Бончик, Роман Лупін та Дмитро Смалюк.

Втім керівник Галицької окружної прокуратури міста Львова подав у суд з вимогою скасувати ухвалу про надання ділянки і договір оренди. Прийнятою ухвалою суддя Тарас Рим частково задовольнив заяву прокурора про забезпечення цього позову.

На ділянці заборонили проводити і підготовчі, і будівельні роботи, у тому числі через підрядні компанії. Крім того, Інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Львові та Департаменту ДАБІ у Львівській області суддя заборонив здійснювати реєстрацію, видачу дозвільних документів на виконання робіт.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК «Північна околиця» зареєстрували у листопаді 2018 року. Імена членів кооперативу невідомі. Його керівником є Олександр Білан. А після заснування першим директором був Андрій Палиг. Він же був одним із трьох перших засновників. Крім нього, там були Анастасія Руденко і Сніжана Стеценко. Останні також були співзасновницями Обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство Горобина ЛВ».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.