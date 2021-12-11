Суд розблокував будівництво масштабного ЖК на Щурата

Господарський суд Львівської області визнав законним будівництво житлового комплексу на вулиці Щурата. Його забудовником є обслуговуючий кооператив «ЖБК «Північна околиця». Про це пишуть Наші гроші.Львів із посилання на відповідне рішення судді Зоряни Горецької.

Йдеться про ділянку площею 2,7 га поблизу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Ще у 2019 році Львівська міська рада віддала цю землю в оренду «ЖБК «Північна околиця». Кооператив отримав її на 10 років для будівництва багатоповерхівок. При цьому за оренду цієї землі він повинен платити 2 млн грн в рік.

В лютому цього року виконком Львівської міської ради дозволив звести тут 21 секцію багатоповерхових будинків із комерційними приміщеннями та підземним паркінгом. При цьому максимальну висоту погодили на рівні 55 метрів (14 поверхів), а для 6-поверхових будинків – 21 м.

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На цій території планували 50 тисяч м кв житла, ще 4,2 тисячі м кв комерційних приміщень та дитячий садочок на 1 тисячу м кв. Також були передбачені громадський простір, спортивні та дитячі майданчики.

У конкурсі на найкращий проєкт цього житлового комплексу перемогла «Проектна майстерня Бєляєвих». Однак згодом архітектори відмовилися від співпраці із забудовником через «суттєві розбіжності у поглядах».

Будівництвом на вул. Щурата зацікавилася Галицька окружна прокуратура Львова. Вона просила скасувати ухвалу про надання ділянки та договір її оренди. На думку прокурорів, міська рада надала ділянку в оренду житлово-будівельному кооперативу, хоча він не є таким за своєю суттю.

У червні цього року суддя цього ж Господарського суду Львівської області Тарас Рим заборонив кооперативу будь-які будівельні роботи на ділянці. Таким чином він заморозив будівництво на прохання прокуратури, поки не буде остаточного рішення у цій справі.

Тепер ж суддя Зоряна Горецька стала на бік міської ради та орендаря. Вона визначила, що «Північна околиця» все-таки є житлово-будівельним кооперативом.

Також Зоряна Горецька заперечила, що ділянку передали з порушеннями, оскільки законом дозволено юридичним особами орендувати землю. Окрім того, суддя зазначила, що кооператив користувався ділянкою за призначенням, тобто для будівництва багатоповерхівок.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК «Північна околиця» зареєстрували у листопаді 2018 року. Імена членів кооперативу невідомі, однак його керівником є Олександр Білан.

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