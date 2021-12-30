З 1 січня українські лікарні почнуть вести облік споживання антибіотиків

З 1 січня 2022 року всі медзаклади в Україні, які надають стаціонарну допомогу, почнуть вести облік споживання пацієнтами антибіотиків. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Так, всі українські лікарні зобов’язали протягом року вести облік антибіотиків. Йдеться про антимікробні препарати з групи спостереження та з групи резерву. Таким чином всі медустанови, що надають стаціонарну допомогу, чітко фіксуватимуть, скільки і які саме антибіотики вживали їхні пацієнти.

Антибіотики групи спостереження – це лікарські засоби, які широко використовують для лікування бактеріальних інфекцій як перша та друга лінії терапії. Їхнє надмірне та нераціональне використання призводить до розвитку антибіотикорезистентності, тобто нечутливості до дії препарату, та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву.

Антибіотики групи резерву – це лікарські засоби «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі. Досить часто ці препарати є дорожчими та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто застосовувати лише в останню чергу.

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Навіщо це потрібно? В Україні загалом посилюють контроль за споживанням антибіотиків, які люди нерідко призначають собі самі без потреби. Так, із 1 квітня 2022 року українці більше не зможуть вільно купити антибіотики, їх продаватимуть виключно за рецептом лікаря. Також дітям до 14 років заборонять продаж ліків в аптеках.

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Нагадаємо, у 2020 році рівень споживання антибіотиків в Україні виріс у 3,5 рази. Нерідко громадяни самовільно призначають собі препарати такого спектру дії, особливо це стало актуально в час пандемії Covid-19.

Але медики наголошують, що сам діагноз «коронавірус» не є показом до застосування антибіотиків. Більше того, вони не лікують коронавірус і не допоможуть уникнути інфікування. Антибіотики дієві лише при бактеріальному захворюванні, а не вірусному.

Тим часом ВООЗ б’ють на сполох: через те, що бактерії стають все більш нечутливими до антибіотиків, вже з 2050 року у світі щороку помиратимуть близько 10 мільйонів людей.

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