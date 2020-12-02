Через нечутливість до антибіотиків у світі щороку вмиратимуть до 10 млн людей, – ВООЗ

Через те, що бактерії стають все більш нечутливими до антибіотиків, вже з 2050 року у світі щороку помиратимуть близько 10 мільйонів людей. Такими є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише Центр громадського здоров’я України.

Людина не може не зустрічатись по життю з бактеріями. Серед них є корисні, які допомагають травленню та імунітету, та шкідливі бактерії, що викликають як легку недугу, так і смертельну епідемію.

Власне, для лікування бактеріальних інфекцій використовують антибіотики. З їхньою допомогою лікують бактеріальні пневмонії, менінгіти та такі страшні колись захворювання як чума чи сепсис.

Реклама партнерів

«Такий прорив ми дуже швидко почали сприймати прорив як належне. Хтось приймає антибіотики без призначення лікаря. Хтось не дотримується рекомендацій та припиняє приймати препарат на свій розсуд. Це прискорює таке явище як антибіотикорезистентність», – йдеться у повідомленні.

Антибіотикорезистентність – це стійкість бактерій до антибактеріального препарату, який має їх знищити. Чим частіше ми вживаємо антибіотики, тим швидше виникає цей процес.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Чим загрожує антибіотикорезистентність?

За прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Лікування отиту, циститу більше не обмежаться прийомом ліків. А акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину. Бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією.

Вже у 2050 році антибіотикорезистентність може забрати до 10 мільйонів життів щороку. Це означає, що ми можемо побачити, як помирають від пневмонії наші онуки.

«Життя в постантибіотикову еру означає, що нам варто забути про багато досягнень медицини, адже без антибіотиків навіть найпростіші операції знову стануть смертельно небезпечними. Цього не можна допустити», – наголошують у Центрі громадського здоров’я України.

Нагадаємо, у МОЗ закликали українців не вживати необдумано антибіотиків, тим паче під час коронавірусу. Антибактеріальні препарати є недієві при вірусному захворюванні, яким є COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.