Діагноз COVID-19 не є прямим показом до застосування антибіотиків, – Ляшко

Антибіотики не лікують коронавірусну хворобу та не допоможуть уникнути інфікування. Ці препарати дієві у випадку бактеріального захворювання – а не вірусного. Тому при COVID-19 їх варто приймати лише тоді, коли поруч з коронавірусною інфекцією розвинулось бактеріальне захворювання. Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада, передає УП.

«Сьогодні антибактеріальні препарати не діють та неактивні на вірус. Тому встановлення діагнозу COVID-19 – це не є прямим показом до застосування антибіотиків. Довіряйте своїм лікарям та не займайтеся самопризначенням антибіотиків. Антибіотики призначаються лише тоді, коли є переконливі докази того, що до вірусної інфекції приєдналась бактеріальна. Оскільки антибіотики діють виключно на антибактеріальну інфекцію», – пояснив санітарний лікар.

Заступник міністра закликає утриматися профілактичного вживання антибіотиків.

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При цьому зазначає, що в Україні помітно збільшилась кількість продажів та використання антибіотиків у лікарнях.

«На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків у аптеках та значно збільшується використання антибіотиків у закладах охорони здоров’я. Зокрема тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. МОЗ сьогодні додатково в резерв для ковідних лікарень перерозподіляє 400 тис. флаконів «Меропенему» і 700 тис. таблеток «Амоксициліну». Ці антибіотики будуть перебувати у резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусною хворобою, у випадку, якщо це буде необхідно», – розповів Ляшко.

Санітарний лікар застерігає, що бездумне вживання антибіотиків може призвести до краху у розвитку медицини.

«Хотів би нагадати усім, беручи у руки антибіотик, пам’ятайте – це невідновний ресурс людства. Сьогодні у нас чергова загроза формування антибіотикорезистентності, яка показує, що в разі безконтрольного вживання антибіотиків людство може втратити такий ресурс як антибіотикотерапію», – додав Ляшко.

Як повідомляв Львівський портал, раніше у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Наразі в Україні зафіксовано 732 625 випадків COVID-19. Зокрема, за час пандемії від ускладнень коронавірусної хвороби померли 12 327 осіб. Водночас одужати вдалося 345 149 хворим.

Також ми інформували про те, чому не всім хворим на COVID-19 потрібно робити комп’ютерну томографію. Як наголошують медики: на таку процедуру має скерувати лікар при важкому перебігу хвороби, її не можна призначати собі самостійно. Детальніше про це читайте за посиланням.

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