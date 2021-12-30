Завантаженість covid-лікарень на Львівщині впала до 19%

Станом на четвер, 30 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить 19%. У реанімації лежать 108 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 256 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 83 хворих, ще 752 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1000 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 174 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 108 хворих, 36 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 19,36%.

Реклама партнерів

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 94 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 131 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 76 у ЛОКЛ (120) – 27 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 7 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 10 у ЛШМД (830) – 88 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0 у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 37 у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 38 у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 37 у Стрийській міській лікарні (190) – 71 у Стебницькій міській лікарні (150) – 43 у Рудківській лікарні (100) – 73 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 66 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 50 у Сокальській ЦРЛ (326) – 30 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 26 у Пустомитівській (80) – 2 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 31 у Жовківській ЦРЛ (100) – 29 у Самбірській ЦРЛ (50) – 2 у Буській ЦРЛ (80) – 5 у Золочівській ЦРЛ (210) – 27

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.