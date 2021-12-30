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Регіонам перерахували 22 млрд грн на покриття різниці в тарифах на тепло, – уряд

Наталя Дуляба

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Громади вже отримали із держбюджету трохи більше 22 млрд грн субвенції на покриття різниці в тарифах на газ. Цими коштами регіони мають покрити частину заборгованості за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз» України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

«Уряд виконує меморандум щодо компенсації різниці в тарифах для погашення боргів за спожитий газ. Борги перед підприємствами ТКЕ накопичувалися протягом багатьох років, проте проблема залишалася нерозв’язаною, але цьогоріч ми розпочали процес. По-перше, визначено механізм реструктуризації боргів; по-друге, верифіковано та компенсовано різницю в тарифах. 22,03 мільярда гривень вже є на рахунках громад. Гроші будуть спрямовані на погашення частини боргу за газ», – прокоментував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, що через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримують газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє з початку 2022 року збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

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Тим часом Андрій Садовий вже заявляв, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

Днями у «Львівгазі» заявили, що Львівська міськрада не дотримується графіку покриття заборгованості за розподіл природного газу. Дотепер невиплата сягла 112,47 млн грн. Найбільшими боржниками є ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Відтак газовики погрожують зривом опалювального сезону у Львові.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

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