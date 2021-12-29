«Львівгаз» погрожує зривом опалювального сезону через борги Львова

Комунальні підприємства Львова заборгували «Львівгазу» майже 112,5 млн грн. Постачальник вимагає виплатити кошти, у противному випадку опалювальний сезон у місті опиниться під загрозою зриву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

Газовики кажуть, що Львівська міськрада не дотримується графіку покриття заборгованості за розподіл природного газу. Дотепер невиплата сягла 112,47 млн грн. Найбільшими боржниками є ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

«Задля безпеки та комфорту жителів Львова ми завжди йдемо назустріч органам місцевої влади щодо реструктуризації заборгованості. Однак графік виплат постійно порушується і станом на 29 грудня непогашена заборгованість становить 112,475 млн грн… Така ситуація ставить під загрозу виконання регламентованих робіт під час опалювального періоду, ліквідацію аварійних ситуацій та, відповідно, безперебійне газопостачання жителів м. Львова та Львівської області», – прокоментував комерційний директор «Львівгазу» Олег Вінцюк.

Відтак «Львівгаз» закликав мерію Львова покрити борг і подальшому дотримуватися укладених домовленостей щодо оплати, аби не допустити «зриву опалювального сезону та виникнення соціальної напруги».

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Офіційної позиції Львівської міськради з цього приводу ще немає, проте міський голова Андрій Садовий нещодавно нарікав, що обіцяні від уряду гроші на опалення Львів отримає лише з 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, що через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримують газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Тим часом Андрій Садовий вже заявляв, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, днями між Львівською міськрадою та «Львівгазом» виник конфлікт. Мерія публічно звинуватила газовиків у зриві опалення двох шкіл і дитбудинку через зниження тиску газу на одній із міських котелень.

Зі свого боку газовики заявили, що це сталося через технічний збій, який відразу ж взялися виправляти.

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