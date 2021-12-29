На Львівщині судитимуть ще двох людей за фейкові Covid-сертифікати

На Львівщині судитимуть двох мешканців Тернопільської області за підроблення та використання підроблених covid-сертифікатів про вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, від початку тижня поліцейські Львівщини відкрили ще чотири нові кримінальні провадження за фальсифікацію covid-сертифікатів.

Зокрема, 23-річний мешканець Тернопільської області, перетинаючи кордон через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребене», пред’явив підроблений сертифікат.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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Також підроблене свідоцтво митники виявили у міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у 49-річної жительки Тернополя. Поліцейські повідомили жінці про підозру у використанні свідомо підробленого документа.

В обох випадках правоохоронці завершили досудові розслідування, а обвинувальні акти скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – обмеження волі на строк до двох років.

Загалом, від початку року дізнавачі поліції Львівщини зареєстрували понад 200 кримінальних проваджень за використання підроблених сертифікатів про вакцинацію, з них до суду скерували понад 50 обвинувальних актів.

А слідчі поліції Львівщини за підробки довідок про вакцинацію, ковід-сертифікатів, міжнародних сертифікатів про вакцинацію, а також результатів ПЛР-тестів відкрили 109 кримінальних проваджень.

З них 103 – за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) ККУ, 5 – за ст. 190 (шахрайство) ККУ та 1 – за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) ККУ.

Також повідомлено про підозру 24 особам. У 17 кримінальних провадженнях правоохоронці завершили досудові розслідування, а обвинувальні акти скерували на розгляд суду.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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