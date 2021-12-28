Центри вакцинації Львівщини: графік роботи на 28-31 грудня

Протягом тижня, з 28 по 31 грудня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу можна отримати у 24 центрах масової вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.

В центрах вакцинації на Львівщині covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.

Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:

м. Львів

Реклама партнерів

ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

28.12-30.12.2021

13.00-19.00 (Pfizer/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

28.12-30.12.2021,

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

28.12-30.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

28.12-30.12.2021

15.00-18.30 (Pfizer/Moderna)

м. Дрогобич

Будинок культури «Каменяр» (Дрогобицький районний народний дім) (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)

28.12-30.12.2021

10.00-18.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)

ТЦ «Епіцентр» (м.Дрогобич, вул. С.Наливайка, 5)

28.12-31.12.2021

10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

28.12-29.12.2021; 31.12.2021,

09.00-15.00 (Pfizer/Moderna)

м. Стрий

вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)

28.12-30.12.2021

10.00-16.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8 )

28.12-30.12.2021

09.00-18.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

09.00-13.00 (Pfizer/Moderna)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

28.12-30.12.2021

09.00-16.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

09.00-13.00 (Pfizer/Moderna)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

28.12-30.12.2021

09.00-16.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

09.00-14.00 (Pfizer/Moderna)

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

28.12-29.12.2021

10.00-18.00 (Pfizer/Moderna)

30.12.2021

10.00-17.00 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

10.00- 14.00 (Pfizer/Moderna)

м. Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

28.12-30.12.2021

09.00-17.00 (Pfizer)

31.12.2021

10.00-14.00 (Pfizer)

Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

28.12-31.12.2021

10.00-14.00 (Pfizer)

м. Яворів

Народний дім м. Яворова

(м.Яворів, пл. Ринок, 7)

28.12-30.12.2021

09.00-15.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

31.12.2021;

10.00- 14.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

28.12-30.12.2021

09.00-18.00 (Pfizer/CoronaVac/Moderna)

31.12.2021

09.00-16.00 (Pfizer/CoronaVac/Moderna)

м. Борислав

Приміщення поліклінічного відділення КНП «ЦМЛ м.Борислава»

28.12-30.12.2021

11.30-16.30 (Pfizer/Moderna)

31.12.2021

11.30-15.00 (Pfizer/Moderna)

Зазначимо, в Україні, зокрема і на Львівщині, 1 та 2 січня не працюватимуть всі центри вакцинації від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.