Центри вакцинації Львівщини: графік роботи на 28-31 грудня

Протягом тижня, з 28 по 31 грудня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу можна отримати у 24 центрах масової вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.
В центрах вакцинації на Львівщині covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.
Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
28.12-30.12.2021
13.00-19.00 (Pfizer/CoronaVac)
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
28.12-30.12.2021,
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
28.12-30.12.2021
10.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
28.12-30.12.2021
15.00-18.30 (Pfizer/Moderna)
м. Дрогобич
Будинок культури «Каменяр» (Дрогобицький районний народний дім) (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)
28.12-30.12.2021
10.00-18.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)
ТЦ «Епіцентр» (м.Дрогобич, вул. С.Наливайка, 5)
28.12-31.12.2021
10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)
28.12-29.12.2021; 31.12.2021,
09.00-15.00 (Pfizer/Moderna)
м. Стрий
вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)
28.12-30.12.2021
10.00-16.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
10.00-15.00 (Pfizer/Moderna)
м. Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8 )
28.12-30.12.2021
09.00-18.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
09.00-13.00 (Pfizer/Moderna)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)
28.12-30.12.2021
09.00-16.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
09.00-13.00 (Pfizer/Moderna)
м. Жовква
Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)
28.12-30.12.2021
09.00-16.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
09.00-14.00 (Pfizer/Moderna)
м. Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)
28.12-29.12.2021
10.00-18.00 (Pfizer/Moderna)
30.12.2021
10.00-17.00 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
10.00- 14.00 (Pfizer/Moderna)
м. Самбір
ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)
28.12-30.12.2021
09.00-17.00 (Pfizer)
31.12.2021
10.00-14.00 (Pfizer)
Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)
28.12-31.12.2021
10.00-14.00 (Pfizer)
м. Яворів
Народний дім м. Яворова
(м.Яворів, пл. Ринок, 7)
28.12-30.12.2021
09.00-15.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)
31.12.2021;
10.00- 14.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)
м. Кам’янка-Бузька
Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)
28.12-30.12.2021
09.00-18.00 (Pfizer/CoronaVac/Moderna)
31.12.2021
09.00-16.00 (Pfizer/CoronaVac/Moderna)
м. Борислав
Приміщення поліклінічного відділення КНП «ЦМЛ м.Борислава»
28.12-30.12.2021
11.30-16.30 (Pfizer/Moderna)
31.12.2021
11.30-15.00 (Pfizer/Moderna)
Зазначимо, в Україні, зокрема і на Львівщині, 1 та 2 січня не працюватимуть всі центри вакцинації від коронавірусу.
Як записатися на вакцинацію?
Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.
Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.
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Вероніка Рой