«Тисяча за вакцинацію»: віртуальні картки отримали вже 6,5 млн українців

З 19 грудня програмою єПідтримка, що передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу, скористалися 6,5 млн українців. Про це заявила Перша віце-прем’єр міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

«З 19 грудня стартувала програма єПідтримка, що спрямована з одного боку на допомогу тим галузям економіки, які найбільше постраждали через карантинні обмеження, а з іншого – на сприяння вакцинації. Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі «Дія» отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. 6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми», – наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, з січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Зокрема, планують дати можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків.

«Подальше її вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики. Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої – стимулювання попиту через допомогу людям», – повідомила Юлія Свириденко.

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Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називатиметься «єПідтримка». Їх будуть перераховувати на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Для того, щоб отримати кошти ще до Нового року, подати заявку у «Дії» потрібно до 29 грудня.

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