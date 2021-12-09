Коли потрібно подати заявку, щоб отримати «тисячу за вакцинацію» до Нового року

Повністю вакциновані українці, які хочуть ще до кінця 2021 року отримати обіцяну 1000 грн, мають подати заявку у «Дії» до 29 грудня. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні 9 грудня Кабінет Міністрів затвердив порядок надання 1000 грн усім вакцинованим українцям у межах програми «Єпідтримка». Щоб отримати виплату на першому етапі, тобто ще до кінця цього року, заявку у «Дії» потрібно подати до 29 грудня.

«На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок «Дія». Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки «єПідтримка» є безкоштовне і без жодної плати за обслуговування», – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називатиметься «єПідтримка». Їх будуть перераховувати на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

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При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Нагадаємо, на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще цьогоріч витратять 8 млрд грн, а в держбюджеті на 2022 рік наразі передбачили ще 3 млрд грн.

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